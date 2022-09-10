Счета главреда «Вечерних ведомостей» арестовали на ₽5 млн после обыска

Адвокат Владислава Постникова предполагает, что блокировка средств связана с делом экс-депутата Ильи Пономарева о фейках об армии: следствие считает, что журналист мог получать от политика «преступные деньги»

Владислав Постников (Фото: PostnikovUral / Telegram)

Банковские счета главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова на 5 млн руб. заблокировали за «ущерб, причиненный преступлением». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«К счастью или сожалению, таких денег я никогда в жизни не держал, поэтому государству ушла сумма порядка 700 рублей», — добавил он.

Адвокат журналиста Георгий Краснов сказал РБК, что документов по аресту счетов не видел, но предполагает, что средства заблокировали в связи с делом бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева по ст. 207.3 УК (распространение фейков о российской армии). Краснов отметил, что 5 млн руб. — максимальный размер штрафа по ч.2 этой статьи. По словам адвоката, юридическим основанием могла стать ст. 115 УПК, согласно которой арестовано может быть имущество не только подозреваемых и обвиняемых, но и «иных лиц, которые каким-то образом, по мнению следствия либо суда, могли получить преступные деньги от подозреваемого», в том числе свидетелей.

«То есть, условно, Пономарев, по мнению следствия, занимается преступной деятельностью, у него есть деньги, возможно, полученные преступным путем. Он какие-то деньги, связанные с преступлением, направляет кому-то. По мнению следствия, это ряд журналистов. Пока я не видел ни одного документа, который подтверждает факт, что кто-то деньги получал, но версия пока такая. Только на основании этого предположения их счета блокируются на сумму, которая составляет максимальный штраф. То есть следствие считает, что, возможно, у этих журналистов могут якобы оставаться деньги Пономарева, которые он в результате обвинительного приговора может заплатить в качестве штрафа по уголовному делу», — пояснил адвокат.

Он отметил, что счета можно арестовать только по судебному решению, поэтому следователь, вероятно, подал соответствующее ходатайство в Коптевский районный суд Москвы, и там должен быть судебный материал по аресту счета Постникова.

«Мы пока до суда дойти не можем, мы в Екатеринбурге. На следующей неделе мы ознакомимся с материалами и по обыску, и почему у Постникова решили арестовать счет», — пообещал Краснов.

РБК обратился за комментарием к Постникову и направил запрос в Следственный комитет.

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8 сентября в квартире главреда «Вечерних ведомостей», у журналистов еще нескольких изданий и у администраторов принадлежащих Пономареву каналов на YouTube и в Telegram прошли обыски. Краснов рассказал, что Постников добровольно явился на допрос в качестве свидетеля. Он объяснил, что Пономарев, по мнению следствия, распространял фейки о российских вооруженных сил, а Постников мог делиться с ним информацией.

По словам адвоката и самого журналиста, Постников не знаком с Пономаревым. «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что Постников — «тесный контакт Пономарева» по антивоенному проекту «Утро Февраля».

После обысков Постников заявил URA.RU, что не может прокомментировать «ту дичь, которую последнее время нес Пономарев» и что «от таких людей нужно держаться подальше и ни в коем случае не поддерживать». «Комсомольской правде» он сообщил, что в ходе обысков у него изъяли жесткий диск, два старых телефона, флеш-карты и SD-карты из фотоаппаратов. «Какие именно материалы я, по версии следствия, передавал, нам не сообщили», — сказал главред.

Пономарев был депутатом пятого и шестого созывов от «Справедливой России». Он был единственным в Думе, кто проголосовал против присоединения Крыма к России. С 2014 года политик находится за границей. Против него также возбуждено дело о растрате на 22 млн руб. из фонда «Сколково», его объявили в международный розыск. В 2016 году он сообщил, что получил вид на жительство на Украине. После начала российской военной операции Пономарев вступил в территориальную оборону Украины. В конце августа Коптевский суд заочно арестовал его по делу о «фейках».

Пономарева Кировский районный суд Екатеринбурга в июле штрафовал на 100 тыс. руб. по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Суд постановил, что он вечером 24 февраля «допустил размещение» на сайте «Вечерних ведомостей» публикации под названием «В Екатеринбурге подали заявку на проведение митинга против «спецоперации» с Украиной». Текст сопровождался фотографией мужчины с антивоенным плакатом — суд счел это дискредитацией российских военных. До этого по той же статье штрафовали на 150 тыс. руб. издателя «Вечерних ведомостей» — компанию «Техноторг» (принадлежит Игорю Сычеву).