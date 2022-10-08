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Сенатор от Крыма назвала возможные цели взрыва на мосту

Сенатор Ковитиди: устроившие взрыв на Крымском мосту хотели запугать людей
Сенатор от Крыма Ковитиди считает, что устроившие взрыв на Крымском мосту преследовали две цели — разрушить транспортную коммуникацию и запугать людей
Ольга Ковитиди
Ольга Ковитиди (Фото: council.gov.ru)

У совершивших взрыв на Крымском мосту было две цели — разрушение стратегически важной транспортной коммуникации и дестабилизировать ситуацию, заявила РБК сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Что касается первой задачи, одна ветка, насколько я знаю, осталась целой», — сказала сенатор, отметив, что говорить о состоянии моста в целом и времени на восстановление можно будет говорить после тушения пожара.

Вторая задача, по мнению Ковитиди, состояла в том, чтобы запугать людей и добиться, чтобы началась паника. «Насколько она реализуется, зависит от каждого из нас. Мы не должны верить лжи. Очень много сейчас информационных вбросов в интернете, в телеграм-каналах. Необходимо все это фильтровать», — призвала сенатор.

Ковитиди напомнила слова секретаря Совбеза Николая Патрушева, обратившего внимание «на достаточно высокий уровень террористической угрозы на полуострове на фоне спецоперации, осуществляемой Россией». «То, что сегодня происходит, подтверждает, что мы должны быть вдвойне бдительными. Я уверена, что полуострову не повредит усиление охраны общественного порядка», — считает она. Необходимо усилить охрану военных, важных государственных, специальных объектов, тех, что обеспечивают функционирование транспорта, связи, охрану жизни и здоровья людей, окружающей среды, говорит сенатор.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте поезда, следовавшего на полуостров. Два автомобильных пролета моста частично обрушились; по данным Национального антитеррористического комитета, арка над судоходной частью не повреждена. К 10:00 открытое горение удалось ликвидировать. РЖД приостановили продажи билетов в Крым и обратно и изменили маршруты ближайших поездов. В Минтрансе заявляют, что восстановить движение поездов удастся к 20:00 мск. Крымские власти намерены запустить паромы через Керченский пролив.

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Следственный комитет завел уголовное дело — по какой статье, пока не сообщается. По данным ведомства, погибли три пассажира легкового автомобиля, который был рядом с подорвавшимся грузовиком.

По мнению председателя госсовета Крыма Владимира Константинова, ко взрыву причастна Украина.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Крымский мост взрыв Ольга Ковитиди сенатор
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