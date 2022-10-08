Минтранс назвал сроки восстановления движения поездов по Крымскому мосту

Первые поезда по железнодорожному участку Крымского моста смогут проехать к 20:00 мск. Начались восстановительные работы поврежденных взрывом участков. По словам источника РБК, пострадало «значительно меньше» 1 км полотна

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поезда смогут поехать по железнодорожному участку Крымского моста к 20:00 по Москве, сообщила РБК пресс-служба Минтранса.

«Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск. О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

По словам источника РБК, близкого к транспортному блоку правительства, один из железнодорожных путей предварительно поврежден меньше и опора там в порядке, так что по нему «относительно скоро» можно будет открыть реверсивное движение.

«Сейчас там еще горячо (температура), горели цистерны с мазутом, не подлезть, полный диагноз не поставить», — указал собеседник РБК, уточнив, что повреждено «значительно меньше» 1 км железнодорожного полотна.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. Следственный комитет завел уголовное дело в связи с произошедшим, не уточнив, по какой статье. По данным СК, погибли три человека, а машина принадлежала жителю Краснодарского края.

Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили организовать паромное сообщение, суда между Крымом и Краснодарским краем начнут ходить сегодня.

Читайте на РБК Pro Pro В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Статьи Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции Pro В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций Статьи Pro В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос Статьи Pro Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Статьи Pro Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Инструкции Pro Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Инструкции Pro Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков Исследования

Аксенов допускал, что работы на мосту могут начаться уже сегодня. «Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без всякой бюрократии. Приступаем практически сегодня, как только закончит работу Следственный комитет и ФСБ», — сказал он.