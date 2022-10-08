Минтранс назвал сроки восстановления движения поездов по Крымскому мосту
Поезда смогут поехать по железнодорожному участку Крымского моста к 20:00 по Москве, сообщила РБК пресс-служба Минтранса.
«Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск. О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
По словам источника РБК, близкого к транспортному блоку правительства, один из железнодорожных путей предварительно поврежден меньше и опора там в порядке, так что по нему «относительно скоро» можно будет открыть реверсивное движение.
«Сейчас там еще горячо (температура), горели цистерны с мазутом, не подлезть, полный диагноз не поставить», — указал собеседник РБК, уточнив, что повреждено «значительно меньше» 1 км железнодорожного полотна.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. Следственный комитет завел уголовное дело в связи с произошедшим, не уточнив, по какой статье. По данным СК, погибли три человека, а машина принадлежала жителю Краснодарского края.
Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили организовать паромное сообщение, суда между Крымом и Краснодарским краем начнут ходить сегодня.
Аксенов допускал, что работы на мосту могут начаться уже сегодня. «Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без всякой бюрократии. Приступаем практически сегодня, как только закончит работу Следственный комитет и ФСБ», — сказал он.