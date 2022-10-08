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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Минтранс назвал сроки восстановления движения поездов по Крымскому мосту

Первые поезда по железнодорожному участку Крымского моста смогут проехать к 20:00 мск. Начались восстановительные работы поврежденных взрывом участков. По словам источника РБК, пострадало «значительно меньше» 1 км полотна
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Поезда смогут поехать по железнодорожному участку Крымского моста к 20:00 по Москве, сообщила РБК пресс-служба Минтранса.

«Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск. О ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

По словам источника РБК, близкого к транспортному блоку правительства, один из железнодорожных путей предварительно поврежден меньше и опора там в порядке, так что по нему «относительно скоро» можно будет открыть реверсивное движение.

«Сейчас там еще горячо (температура), горели цистерны с мазутом, не подлезть, полный диагноз не поставить», — указал собеседник РБК, уточнив, что повреждено «значительно меньше» 1 км железнодорожного полотна.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар. Причиной возгорания назвали подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. Следственный комитет завел уголовное дело в связи с произошедшим, не уточнив, по какой статье. По данным СК, погибли три человека, а машина принадлежала жителю Краснодарского края.

Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили организовать паромное сообщение, суда между Крымом и Краснодарским краем начнут ходить сегодня.

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Аксенов допускал, что работы на мосту могут начаться уже сегодня. «Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без всякой бюрократии. Приступаем практически сегодня, как только закончит работу Следственный комитет и ФСБ», — сказал он.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Полина Мартынова Полина Мартынова
Крымский мост Движение поездов Минтранс
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