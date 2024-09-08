 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Индийский Джеймс Бонд» приедет в Россию обсудить мир на Украине

В Россию приедет советник Моди Доваль для обсуждения мира на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По информации India Today, советник Моди по нацбезопасности намерен встретиться с Путиным и обсудить с ним мирные инициативы по Украине. Его визит запланирован с 10 по 11 сентября
Аджит Довал
Аджит Довал (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Доваль, которого в стране прозвали «индийским Джеймсом Бондом», отправится в Россию для обсуждения мирных усилий по Украине, передает телеканал
India Today со ссылкой на источники. Об этом также сообщает PTC News.

Доваль приедет в Россию для участия во встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, она пройдет 10–12 сентября в Санкт-Петербурге.

По информации India Today, его визит запланирован с 10 по 11 сентября. Советник Нарендры Моди намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить с ним мирные инициативы по Украине.

С каким посланием приехал в Киев премьер Индии Нарендра Моди
Политика
Премьер-министр Индии Нарендра Моди возлагает цветы к памятнику Махатме Ганди в Киеве

О поездке Доваля в Россию для обсуждения «идей, связанных с миром», Моди сообщил Путину во время телефонного разговора, состоявшегося в августе, после визита индийского премьера на Украину.

В июле в Москву приезжал премьер Индии и встречался с президентом. На встрече Моди заявил, что «решение не может быть посредством войны» и что нужен диалог. В Кремле тогда говорили об обсуждении Путиным и Моди урегулирования конфликта на Украине в конструктивном ключе, по итогам которого появились новые идеи. Глава индийского правительства не предлагал стать посредником, а лишь обменивался мнениями с президентом, пояснили там. В совместном заявлении по итогам переговоров они подчеркнули, что конфликт должен быть разрешен путем дипломатии с привлечением обеих сторон.

В августе Моди посетил Киев и заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что «лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира». «Индия считает, что обеим сторонам необходимо взаимодействовать друг с другом, чтобы найти решение», — пояснил тогда глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Моди не направлял Москве предложений по мирным переговорам с Киевом. По его словам, Индия «последовательно занимает позицию сторонника мирного урегулирования», что «корреспондируется» и с российской позицией, но на данный момент «более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет».

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Нарендра Моди Индия Украина Россия
Нарендра Моди фото

Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о Моди в России
Политика
WP узнала, как США пытались помешать визиту Моди к Путину
Политика
О чем договорились Моди и Путин на первой за два года личной встрече
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Путин примет участие в военных ученияхПолитика, 14:15
«Индийский Джеймс Бонд» приедет в Россию обсудить мир на УкраинеПолитика, 14:11
Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 13:59
Памфилова рассказала о нарушениях во время Единого дня голосованияПолитика, 13:51
Российские гребцы отказались от участия в этапах Кубка мираСпорт, 13:38
Минобороны сообщило об отражении пяти лобовых атак в Курской областиПолитика, 13:26
Калиматова переизбрали на пост главы ИнгушетииПолитика, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хабиб Нурмагомедов назвал брата одним из лучших легковесов в миреСпорт, 12:44
Зеленский провел кадровые перестановкиПолитика, 12:43
CNN рассказал о нехватке подкреплений в ВСУПолитика, 12:35
Бастрыкин затребовал доклад о массовой драке на Кубани из-за девушкиОбщество, 12:19
Степашин назвал Зеленского обреченным человекомПолитика, 12:00
Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на US OpenСпорт, 11:45
В МИДе пообещали США «чувствительный» ответ на санкции против СМИПолитика, 11:42