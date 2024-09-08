«Индийский Джеймс Бонд» приедет в Россию обсудить мир на Украине

В Россию приедет советник Моди Доваль для обсуждения мира на Украине

По информации India Today, советник Моди по нацбезопасности намерен встретиться с Путиным и обсудить с ним мирные инициативы по Украине. Его визит запланирован с 10 по 11 сентября

Аджит Довал (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Доваль, которого в стране прозвали «индийским Джеймсом Бондом», отправится в Россию для обсуждения мирных усилий по Украине, передает телеканал

India Today со ссылкой на источники. Об этом также сообщает PTC News.

Доваль приедет в Россию для участия во встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, она пройдет 10–12 сентября в Санкт-Петербурге.

По информации India Today, его визит запланирован с 10 по 11 сентября. Советник Нарендры Моди намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить с ним мирные инициативы по Украине.

О поездке Доваля в Россию для обсуждения «идей, связанных с миром», Моди сообщил Путину во время телефонного разговора, состоявшегося в августе, после визита индийского премьера на Украину.

В июле в Москву приезжал премьер Индии и встречался с президентом. На встрече Моди заявил, что «решение не может быть посредством войны» и что нужен диалог. В Кремле тогда говорили об обсуждении Путиным и Моди урегулирования конфликта на Украине в конструктивном ключе, по итогам которого появились новые идеи. Глава индийского правительства не предлагал стать посредником, а лишь обменивался мнениями с президентом, пояснили там. В совместном заявлении по итогам переговоров они подчеркнули, что конфликт должен быть разрешен путем дипломатии с привлечением обеих сторон.

В августе Моди посетил Киев и заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что «лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира». «Индия считает, что обеим сторонам необходимо взаимодействовать друг с другом, чтобы найти решение», — пояснил тогда глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Моди не направлял Москве предложений по мирным переговорам с Киевом. По его словам, Индия «последовательно занимает позицию сторонника мирного урегулирования», что «корреспондируется» и с российской позицией, но на данный момент «более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет».