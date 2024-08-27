Моди обсудил с Путиным ситуацию на Украине и свой недавний визит в Киев

Нарендра Моди (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудил ситуацию на Украине. Об этом Моди написал в X.

Разговор лидеров обеих стран подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[Мы] обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и моими выводами из недавнего визита на Украину. Я подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта», — рассказал Моди.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что в ближайшее время Кремль даст развернутое сообщение, где уточнит, о чем шла речь во время этого разговора.

Моди приехал на Украину 23 августа и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр пообещал, что Индия готова играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира.

Своим визитом в Киев Моди стремится продемонстрировать, что Индия — ответственная великая держава, которая заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта и готова сыграть роль посредника, если ее об этом попросят обе стороны, заявил РБК кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Но Дели вряд ли сможет сыграть существенную роль в запуске мирных переговоров, считает эксперт.

Месяцем ранее Моди приезжал в Москву на встречу с Путиным. В их совместном заявлении говорилось в том числе о необходимости урегулировать конфликт на Украине мирным путем.