С каким посланием приехал в Киев премьер Индии Нарендра Моди

23 августа индийский премьер-министр Нарендра Моди встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Что он пообещал президенту Украины и какую роль Дели может сыграть в урегулировании конфликта — в статье РБК

Премьер-министр Индии Нарендра Моди возлагает цветы к памятнику Махатме Ганди в Киеве (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

О чем Моди говорил с украинским руководством

Индийский премьер прибыл на Украину с однодневным визитом 23 августа. До Киева он добирался на спецпоезде из Польши, дорога заняла около десяти часов. Общаясь с журналистами перед отъездом в украинскую столицу, Моди подчеркнул, что «ни одна проблема не может быть решена на поле боя». «В любом кризисе потеря жизней невинных людей становится самым большим вызовом для всего человечества. Мы поддерживаем диалог и дипломатию для скорейшего восстановления мира и стабильности», — сказал индийский лидер.

Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram) Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram) Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram) Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram) Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

По прибытии в Киев Моди вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил экспозицию, посвященную украинским детям, погибшим в ходе военного конфликта. Затем состоялись официальные переговоры. На протокольной части встречи Моди заверил Зеленского, что Индия и он лично «готовы играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира». «Единственное решение — это диалог и дипломатия. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени. Обеим сторонам придется сесть за стол переговоров и искать пути преодоления этого кризиса», — призвал политик.

По словам Зеленского, одной из ключевых тем переговоров с Моди стало «окончание войны и справедливый мир для Украины». Глава Украины выразил надежду, что Дели присоединится к заявлению саммита мира, который прошел в июне в Швейцарии и куда Моди в итоге не поехал: Индию на форуме представлял бывший посол в Москве и секретарь по западным вопросам МИДа Паван Капур, итоговое коммюнике он не подписал. Капур объяснил это так: «По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру»; участвовал же в саммите индийский представитель, чтобы понять «различные точки зрения, подходы и варианты, чтобы найти путь вперед к устойчивому разрешению конфликта». «В соответствии с этим подходом мы решили избегать ассоциации с совместным коммюнике или любым другим документом, принятым по итогам этого саммита», — пояснил индийский дипломат.

Украинский президент подход Дели к украинскому кризису оценил сдержанно позитивно. «Индия поддерживает наш государственный суверенитет и территориальную целостность, и это важно, потому что все в мире должны одинаково уважать Устав ООН. И сейчас, во время войны России против Украины, Индия поддерживает Украину гуманитарно — предоставляет нашему государству пакеты гуманитарной помощи. Спасибо за это народу Индии», — сказал Зеленский.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар уточнил, что существенная часть переговоров была посвящена развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, оборонной, сельскохозяйственной, фармацевтической и образовательной сферах. На сайте индийского дипломатического ведомства отмечается, что по итогам саммита были подписаны четыре документа: соглашение о сотрудничестве в сельскохозяйственной и пищевой отраслях, меморандумы о взаимопонимании в области регистрации медицинских препаратов и «проектов общественного развития», а также программа культурного сотрудничества. По итогам переговоров лидеры Украины и Индии выпустили совместное заявление, в котором подтвердили стремление поднять уровень двусторонних отношений со всеобъемлющего партнерства до стратегического.

Какую роль Индия может сыграть в урегулировании конфликта

Хотя с начала боевых действий Украину посетили многие мировые лидеры, оказывающие политическую и военную поддержку Киеву, Моди — самый влиятельный представитель того круга стран, что придерживаются нейтралитета, отмечает The New York Times. Более того, поездка премьера стала первым визитом лидера Индии на Украину с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.

Шестью неделями ранее индийский премьер посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — впервые за два года. В начале официальных переговоров в Кремле Моди заявил, что «война не решение», и выразил боль из-за гибели невинных людей и особенно детей. Как впоследствии пояснили в МИД Индии, премьер так высказался в связи с попаданием ракеты в здание детской больницы «Охматдет» в Киеве. Тем не менее встреча Моди с Путиным подверглась сильной критике со стороны Киева, а Зеленский даже назвал ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям». Визитом Моди в Россию, совпавшим с началом юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, были недовольны и в администрации США.

Своим визитом в Киев Моди стремится продемонстрировать, что Индия — ответственная великая держава, которая заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта и готова сыграть роль посредника, если ее об этом попросят обе стороны, сказал РБК кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Но Дели вряд ли сможет сыграть существенную роль в запуске мирных переговоров, считает эксперт. «Максимум — сообщить лидерам о том, что другая сторона готова к диалогу», — предположил он.

Профессор Университета имени Джавахарлала Неру Шрикант Кондапалли предположил, что главной причиной визита в Киев было искреннее желание Моди проложить путь к мирному урегулированию. По мнению эксперта, индийский премьер-министр также стремится обратить внимание обеих сторон на последствия конфликта для глобального Юга, особенно его негативное воздействие на производство и поставки топлива, удобрений и продовольствия, от которых зависят многие развивающиеся страны. «Одна из основных позиций, которую заняла Индия, заключается в том, чтобы донести до всех, что Россию нельзя игнорировать и что она должна участвовать в усилиях по достижению перемирия», — отметил Кондапалли в комментарии РБК.

В преддверии встречи Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Индия изъявила готовность передавать сообщения между лидерами России и Украины, но может стать полноценным посредником. Несмотря на то что она приняла участие в июньской конференции в Швейцарии, страна, как уже упоминалось, не поддержала итоговое коммюнике. В отличие от некоторых других государств глобального Юга вроде Бразилии, Китая и Индонезии, Индия также не стала выдвигать собственный мирный план.

Куприянов отмечает, что заявление Моди в Киеве о желании сыграть любую позитивную роль следует трактовать скорее как риторику — оно могло бы стать реальным предложением, но пока обе стороны к этому не готовы. «[Нежелание Дели выступить полноценным посредником] продиктовано прежде всего физической невозможностью гарантировать достижение прочного соглашения и нежеланием брать на себя обязательства, которые в будущем придется нарушить по вине одной из сторон», — заключил эксперт.