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Военная операция на Украине ,  
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Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

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Военная операция на Украине
Моди заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад в достижение мира на Украине, и обсудил с Зеленским беседу с Путиным в июле. Bloomberg писал, что Моди согласился передавать послания сторон, но не быть посредником
Нарендра Моди и Владимир Зеленский
Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе визита в Киев заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Индия и он лично готовы внести вклад в урегулирование конфликта.

«Я заверяю вас, что Индия готова вносить продуманный вклад в направлении мирных усилий <...> лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира», — приводит слова Моди Reuters.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что премьер подтвердил позицию Дели в отношении «диалога и дипломатии» для урегулирования конфликта, передает NDTV. Также Моди обсудил с Зеленским свою беседу с российским президентом Владимиром Путиным в прошлом месяце, добавил министр. «Индия считает, что обеим сторонам необходимо взаимодействовать друг с другом, чтобы найти решение», — сказал он.

Кроме того, Моди пригласил Зеленского посетить Индию, добавил Джайшанкар, передает The Times of India. Глава индийского МИДа подчеркнул, что визит Моди является «знаковым», поскольку это первый визит индийского премьера с установления дипломатических отношений между Индией и Украиной в 1992 году.

Премьер Индии Моди встретился с Зеленским
Политика
Нарендра Моди и Владимир Зеленский

Индийский премьер приехал на Украину утром 23 августа. В Киеве он встретился с Зеленским, они обнялись. Кроме конфликта на Украине лидеры стран обсудили также вопросы укрепления экономических связей. УНИАН передавало, что Индия и Украина подписали четыре двусторонних документа, один из них касался контроля оборота лекарств.

Bloomberg сообщал, что индийский премьер согласился передавать послания между Зеленским и Путиным, но посредником для прекращения конфликта быть не пожелал. Накануне визита в Киев Моди заявил, что «Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя».

В июле Моди приехал в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский раскритиковал июльский визит Моди в Россию, назвав «глобальным разочарованием», после чего индийский МИД вызвал украинского посла Александра Полищука.

В совместном заявлении Путина и Моди по итогам встречи говорилось в том числе о необходимости урегулировать конфликт на Украине мирным путем. В Кремле отметили, что у лидеров возникли новые идеи относительно дипломатического урегулирования, но какие именно — не уточнили. В МИД Индии также не привели никаких деталей, лишь вновь процитировав слова Моди, что «война не решение».

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Нарендра Моди Индия Владимир Зеленский Украина Киев
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Нарендра Моди фото

Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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