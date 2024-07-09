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Военная операция на Украине ,  
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Путин и Моди в совместном заявлении призвали к диалогу по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Политики подчеркнули, что конфликт должен быть разрешен путем дипломатии с привлечением обеих его сторон. На швейцарский саммит, проводившийся при участии Украины, Россию не позвали
Владимир Путин и&nbsp;Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди в совместном заявлении по итогам переговоров в Москве подчеркнули необходимость урегулировать конфликт на Украине мирным путем за счет диалога. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Они с удовлетворением отметили соответствующие предложения по посредничеству и «добрые услуги», направленные на мирное разрешение конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН», — сказано в заявлении.

Политики подчеркнули, что конфликт должен быть разрешен путем дипломатии с привлечением обеих сторон.

Моди накануне прибыл в Россию с официальным визитом. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность премьера на третий срок. Затем премьер отправится в Австрию, это будет первый визит главы индийского правительства в эту страну за 40 лет.

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Владимир Путин и&nbsp;Нарендра Моди

В Швейцарии в середине июня прошла мирная конференция по Украине. Последняя участвовала в мероприятии, а Россия — нет. В МИД Швейцарии пояснили, что российских представителей не пригласили «на данном этапе», поскольку задача мероприятия — начать мирный процесс. В Кремле неоднократно подчеркивали, что страна не примет участия в конференции, даже если ее пригласят.

Москва считает мирные саммиты без участия России бессмысленными, но подчеркивает, что готова к переговорам. В Киеве допускали участие российских представителей во втором «саммите мира». Украина уже готовит его, заявили в офисе президента страны.

Моди не раз призывал к мирному урегулированию конфликта на Украине. Так, в сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде он сказал Путину, что сейчас есть возможность поговорить о том, «как можно продвинуться на пути к миру». Президент России тогда ответил, что переговоров не желает украинская сторона. Украина считает переговоры с Москвой нереалистичными и настаивает на выводе войск.

Во время визита в Москву Моди заявил Путину, что «война не решение». «Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим», — сказал он.

В Кремле после визита премьера Индии сообщили, что у него и российского президента в процессе дискуссий появились новые идеи касательно урегулирования.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Нарендра Моди Владимир Путин Украина Индия
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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