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Военная операция на Украине ,  
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Моди заявил Путину, что «война — не решение»

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил президенту России Владимиру Путину, что «война — не решение». Об этом он сказал на встрече с Путиным в Кремле, комментируя конфликт на Украине.

«Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим», — сказал Моди. Моди подчеркнул, что говорит это в качестве «вашего друга» и это необходимо для «светлого будущего» нашего поколения.

Моди отметил, что во время встречи президенты обменивались мнениями по теме Украины в «открытом ключе» с уважением друг друга.

Премьер-министр Индии не первый раз обращается к Путину с призывами по теме конфликта на Украине. Так, в сентябре 2022 года на саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Моди говорил Путину, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны, и мы с вами обсуждали это во время многих телефонных переговоров. Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру».

Материал дополняется

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Нарендра Моди Индия Россия Владимир Путин Военная операция на Украине война
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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