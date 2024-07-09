Кремль сообщил о «новых идеях» по миру на Украине после визита Моди

Моди ранее говорил, что решение конфликта на Украине не может быть обеспечено «посредством войны». Путин для начала диалога призывал вывести ВСУ из новых регионов

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсудили тему урегулирования на Украине в конструктивном ключе, по итогам обсуждения родились новые идеи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вместе с тем он отметил, что Моди не предлагал стать посредником в урегулировании украинского кризиса, а лишь обменивался мнениями с Путиным. «Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира, и мы тоже являемся сторонниками мира с обеспечением безопасности для нас, поэтому все обмениваются мнениями», — добавил Песков.

На вопрос о том, обсудили ли лидеры все вопросы в рамках повестки, пресс-секретарь российского президента заявил, что Моди и Путин «исчерпывающе прошли по всей повестке дня». «Почти два с половиной часа длился разговор, узкий состав был достаточно широкий, поэтому условились не проводить расширенного состава», — отметил он.

Индийский премьер прибыл в Россию накануне, 8 июля. Поездка продлится два дня, она стала первым зарубежным визитом Моди после того, как он в третий раз возглавил правительство Индии. По прибытии Моди сообщил, что ждет «дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства» между странами, а президента Владимира Путина назвал «дорогим другом».

14 июня Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, первым делом Киев должен отвести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, учитывая их изначальные административные границы, то есть включая подконтрольные Украине города Херсон и Запорожье. Также Украина должна согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, провести демилитаризацию и денацификацию, зафиксировать статус новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России.

Президент Украины Владимир Зеленский счел эти условия ультиматумом. Впоследствии он заявил, что Украина до конца года подготовит собственный всеобъемлющий план по прекращению конфликта на основе «формулы мира», который будет представлен союзникам Киева. Также, по словам украинского президента, только народ может решать, должна ли Украина вступать в НАТО без утраченных территорий.

Моди ранее сегодня заявил, что решение конфликта на Украине не может быть обеспечено «посредством войны». «Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим», — сказал индийский лидер. Он также отметил, что во время встречи с Путиным они обменивались мнениями по теме Украины в «открытом ключе» с уважением друг к другу.