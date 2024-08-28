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Военная операция на Украине ,  
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Кремль не увидел расширение перспектив для мира после переговоров с Моди

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не направлял Москве предложений по мирным переговорам России и Украины, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос о выдвинутых Моди инициативах по мирному урегулированию на Украине в ходе его телефонного разговора с Путиным 27 августа. По словам Пескова, таких предложений не поступало. Представитель Кремля также отметил, что Индия выступает за урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами.

«Индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мирного урегулирования <...>. Эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением, но в настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет», — сказал Песков.

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Нарендра Моди

Моди посетил Украину 23 августа и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр пообещал, что Индия готова играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира.

Позднее он сообщил, что обменялся с Путиным точками зрения на российско-украинский конфликт и собственными выводами по итогам визита на Украину. Моди также подтвердил твердую приверженность Индии поддержке «скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта».

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Военная операция на Украине Дмитрий Песков Нарендра Моди Индия
Нарендра Моди фото

Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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Владимир Зеленский

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