Польша и страны Балтии допустили запрет на въезд для россиян с визами ЕС
Страны Прибалтики и Польша решили рассмотреть возможность ввести на национальном уровне запрет на выдачу виз россиянам и белорусам, а также на пересечение границ этих государств гражданам России и Белоруссии с визами любой страны Европейского союза, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран по итогам прошедшей неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС. Заявление опубликовано на сайте эстонского МИДа.
Власти Латвии, Литвы, Эстонии и Польши уточняют, что это решение может быть временным до момента введения таких мер на всей территории Евросоюза.
«Приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с Россией является необходимым первым шагом, но нам необходимо резко ограничить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических», — отметили министры в заявлении.
Главы МИД стран ЕС 31 августа договорились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Это будет означать увеличение сроков оформления документов и величины визового сбора (с €35 до €80). Пока неизвестно, когда решение вступит в силу. Частично упрощенный режим приостановлен с 28 февраля — тогда ограничения коснулись предпринимателей и официальных лиц.
Однако полный запрет на выдачу виз россиянам европейские министры согласовать не смогли: несколько стран, включая Венгрию, не поддержали такую меру. Ранее против полного запрета высказывались Франция, Германия и другие государства ЕС. Страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия выступили «за».
В то же время по итогам заседания странам, граничащим с Россией, разрешили принимать меры по сокращению потока россиян на национальном уровне. Ранее Financial Times писала, что желание ввести ограничения кроме стран Прибалтики и Польши высказала и Финляндия.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя решение о расторжении соглашения об упрощенном визовом режиме, написал в Telegram, что на все должен быть дан зеркальный ответ.