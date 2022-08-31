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Польша и страны Балтии допустили запрет на въезд для россиян с визами ЕС

Латвия, Литва, Эстония и Польша рассмотрят возможные меры для сокращения числа въезжающих в эти страны россиян и белорусов, в том числе запрет на выдачу виз и на пересечение границ для тех, у кого уже есть визы других стран ЕС
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Страны Прибалтики и Польша решили рассмотреть возможность ввести на национальном уровне запрет на выдачу виз россиянам и белорусам, а также на пересечение границ этих государств гражданам России и Белоруссии с визами любой страны Европейского союза, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран по итогам прошедшей неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС. Заявление опубликовано на сайте эстонского МИДа.

Власти Латвии, Литвы, Эстонии и Польши уточняют, что это решение может быть временным до момента введения таких мер на всей территории Евросоюза.

«Приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с Россией является необходимым первым шагом, но нам необходимо резко ограничить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических», — отметили министры в заявлении.

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Фото:Remo Casilli / Reuters

Главы МИД стран ЕС 31 августа договорились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Это будет означать увеличение сроков оформления документов и величины визового сбора (с €35 до €80). Пока неизвестно, когда решение вступит в силу. Частично упрощенный режим приостановлен с 28 февраля — тогда ограничения коснулись предпринимателей и официальных лиц.

Однако полный запрет на выдачу виз россиянам европейские министры согласовать не смогли: несколько стран, включая Венгрию, не поддержали такую меру. Ранее против полного запрета высказывались Франция, Германия и другие государства ЕС. Страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия выступили «за».

В то же время по итогам заседания странам, граничащим с Россией, разрешили принимать меры по сокращению потока россиян на национальном уровне. Ранее Financial Times писала, что желание ввести ограничения кроме стран Прибалтики и Польши высказала и Финляндия.

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Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя решение о расторжении соглашения об упрощенном визовом режиме, написал в Telegram, что на все должен быть дан зеркальный ответ.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Латвия Литва Эстония Польша шенгенские визы
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