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Боррель заявил, что наличие Шенгена не гарантирует россиянам въезд в ЕС

Глава дипломатии Евросоюза: наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС
По данным Еврокомиссии, почти миллион россиян имеют действующие шенгенские визы. ЕС принял решение приостановить упрощенную выдачу новых въездных документов, из-за чего визовый сбор вырастет более чем в два раза
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Наличие действующей шенгенской визы является предварительным условием, а не гарантией для въезда россиян в ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

«Наличие визы — это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель (цитата по ТАСС). Он отметил, что такую практику также применяют Соединенные Штаты.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что Евросоюз не собирается полностью отказываться от выдачи виз россиянам, чтобы не «отгораживать себя от гражданского общества». Ранее он отмечал, что визы также продолжат выдавать тем, кто выступает против военных действий на Украине.

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В Европейском союзе обсуждается вопрос о введении ограничений на выдачу виз россиянам, однако между членами ЕС нет единодушия по данному вопросу. 30–31 августа в Праге проходила неформальная встреча глав МИД, на которой по этому вопросу было принято «политическое», но не юридическое решение.

Боррель объяснил, что договоренности предполагают «полную приостановку действия упрощенного визового режима между Европейским союзом и Россией», что приводит к росту визового сбора с €35 до €80. Как полагают в ЕС, это позволит снизить число выданных виз. Решение о том, что делать с уже выданными визами, пока не принято, говорил Боррель.

Как пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии Аниту Хиппер, на 1 сентября этого года число действующих виз, выданных россиянам, составляет 963 189.

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За введение жестких мер в визовой политике выступают прибалтийские страны, Польша, Финляндия. Против выступила Венгрия, ее представители отмечали, что подобные меры не поддержали «много стран-членов», прежде негативно эти идеи оценивали в Германии и Франции.

Кремль обещал, что на визовые ограничения ЕС в отношении россиян последует «серьезный ответ». Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что в ответ на «шенгенские стены» «нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран». По словам министра, у Москвы «есть любимые персонажи», которые уже есть в «санкционных списках».

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Теги
Лилия Пашкова
Жозеп Боррель шенгенская виза въезд Евросоюз
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