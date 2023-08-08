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Польша объявила о переброске новых сил к границе Белоруссии

Польша отправила еще тысячу солдат к границе на фоне учений Белоруссии
Польша решила дополнительно укрепить границу с Белоруссией в связи с «динамичной ситуацией» там и отправить еще 1 тыс. солдат. Белорусское Минобороны сообщило об учениях на границе с «приближенной к реальной боевой» обстановкой
Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images
Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images

Польша решила дополнительно укрепить свои рубежи и отправляет на границу с Белоруссией дополнительные подразделения, сообщили в польском Минобороны, передает Polskie Radio.

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего пограничной охраной об усилении участия в охране границы министр национальной обороны распорядился о реализации заявки и направлении дополнительных солдат, назначенных для патрулирования польско-белорусского приграничья», — говорится в заявлении.

Главнокомандующий погранохраны Польши Томаш Прага 7 августа обратился в Минобороны с просьбой перебросить на границу с Белоруссией еще тысячу солдат в дополнение к находящимся там двум тысячам.

Белорусское Минобороны, в свою очередь, сообщает, что на полигоне Гожский в Гродненском районе, граничащем с Польшей, проходят учения, в ходе которых была создана «сложная обстановка, максимально приближенная к реальной боевой».

Польша начала укреплять свои восточные рубежи в начале июля в связи с перемещением в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер» после попытки вооруженного мятежа ее основателя Евгения Пригожина.

В конце июля Варшава заметила переброску более сотни вагнеровцев в сторону Сувалкского коридора — небольшого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией. «Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — счел польский премьер Матеуш Моравецкий.

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«Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда не перемещалось. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — прокомментировал эти данные белорусский президент Александр Лукашенко.

1 августа Минобороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета нарушили границу. В МИД был вызван временный поверенный в делах Белоруссии, где ему заявили протест и потребовали от него объяснений. Минобороны Белоруссии назвало обвинения о нарушении границы Польши надуманными и озвученными «для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы». В тот же день Польша объявила о наращивании контингента военных на границе.

Спустя четыре дня глава польского МВД Павел Яблонский заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. Он сказал, что Варшава рассматривает различные шаги, в том числе полное закрытие границы, добавив, что «угроза со стороны Белоруссии вполне реальна».

Минск призывал Варшаву не нагнетать обстановку. Президент Александр Лукашенко заявлял, что страна не собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии на защиту Белоруссии встанут и регулярная армия, и силы ЧВК «Вагнер», если они будут в республике.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша Белоруссия граница переброска войск
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