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Экс-глава МИД Австрии сняла дом в деревне Петрушово

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сняла дом в Петрушово Рязанской области
Экс-глава австрийского МИДа, на свадьбу к которой приезжал Путин, работает над новой книгой о ситуации в Европе и будет преподавать в центре при СПбГУ. Кнайсль ранее заявила, что покинула Австрию из-за угроз расправой

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль появилась на празднике «Макушка лета» в селе Петрушово Рязанской области, где она снимает дом, сообщает Vidsboku, которому дипломат дала интервью. На мероприятие она пришла одна, смотрела выступления и общалась с местными жителями и другими гостями.

«Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», — рассказала бывший министр в интервью. Говоря о своем переезде, Кнайсль сообщила, что у нее были контакты людей, которые помогли ей найти жилье — дом, который сдается на лето.

На вопрос о том, как долго она планирует оставаться в Петрушово, Кнайсль уточнила, что заплатила еще за месяц аренды. «Дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», — добавила она.

В России экс-главу австрийского МИДа пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), созданный в марте при Санкт-Петербургском государственном университете. Также она анонсировала выход своей новой книги осенью этого года, которая будет посвящена нынешней ситуации в Европе.

Кнайсль, отвечая на вопрос о поддержании связей с российским президентом Владимиром Путиным, заявила, что в последний раз виделась с ним в 2019 году. Годом ранее российский лидер появился на ее свадьбе с Вольфгангом Майлингером и станцевал с невестой.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство. Но чуть менее чем через год экс-министр покинула пост.

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Из совета директоров Кнайсль ушла вслед за бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером и исполнительным директором компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG Маттиасом Варнигом. Их уходу предшествовала резолюция, которую приняли депутаты Европарламента. Они призвали включить в санкционный список ЕС Шрёдера и Кнайсль, а также других «европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать деньги из России», если те не покинут свои посты.

В начале июля прошлого года Кнайсль сообщила The Washington Post, что покинула Австрию из-за угроз расправы. Осенью на ВЭФ она объяснила, что переехала в Ливан, а не в Россию, потому что лучше знает эту страну и говорит по-арабски.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Австрия Карин Кнайсль Рязанская область СПбГУ Владимир Путин
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