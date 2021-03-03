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Бизнес ,  
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Танцевавшую с Путиным экс-главу МИД Австрии выдвинули в совдир «Роснефти»

Бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинули кандидатом в совет директоров нефтяной компании в качестве независимого директора. В 2018 году Путин побывал на ее свадьбе, где танцевал с невестой и произнес тост
«Роснефть» ROSN ₽535,15 +1,74% Купить
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» от государства. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Кандидатура Кнайсль предложена в качестве независимого директора. Кроме нее на эти должности правительство заявило экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР Маттиаса Варнига и швейцарского банкира Ханса-Йорга Рудлоффа. Все они уже являются независимыми директорами в СД «Роснефти», Шредер занимает должность его председателя.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер заявлял, что его визит носил частный характер, а Майлингер является для него «не чужим человеком», так как в прошлом был дзюдоистом.

СМИ опубликовали видео тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии
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Фото:Алексей Дружинин / ТАСС

Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Еще одним подарком стало выступление Кубанского казачьего хора. Президент произнес на немецком языке тост со словами благодарности и признательности за возможность посетить Австрию, а также станцевал с невестой.

Всего президент пробыл на свадьбе около часа, после чего направился в Германию, где у него была запланирована встреча с канцлером Ангелой Меркель.

Экс-глава МИД Австрии вспомнила о поклоне Путина перед танцами
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Представитель австрийского МИДа Томас Шнелль заявлял, что представители делегаций на Генеральной Ассамблее ООН были впечатлены визитом Путина на торжество.

Кнайсль говорила, что приглашение на свадьбу российскому лидеру было сделано спонтанно, и глава МИДа не ожидала, что Путин согласится посетить торжество. В 2019 году экс-министр называла встречи и беседы с российским лидером «очень вдохновляющими».

Автор
Михаил Котляр
«Роснефть» Австрия правительство
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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу
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