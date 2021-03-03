Танцевавшую с Путиным экс-главу МИД Австрии выдвинули в совдир «Роснефти»

Бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинули кандидатом в совет директоров нефтяной компании в качестве независимого директора. В 2018 году Путин побывал на ее свадьбе, где танцевал с невестой и произнес тост

Карин Кнайсль (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» от государства. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Кандидатура Кнайсль предложена в качестве независимого директора. Кроме нее на эти должности правительство заявило экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР Маттиаса Варнига и швейцарского банкира Ханса-Йорга Рудлоффа. Все они уже являются независимыми директорами в СД «Роснефти», Шредер занимает должность его председателя.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер заявлял, что его визит носил частный характер, а Майлингер является для него «не чужим человеком», так как в прошлом был дзюдоистом.

Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Еще одним подарком стало выступление Кубанского казачьего хора. Президент произнес на немецком языке тост со словами благодарности и признательности за возможность посетить Австрию, а также станцевал с невестой.