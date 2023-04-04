Кнайсль предупредила о «худшем» для ЕС при запрете США экспорта СПГ

Евросоюз ожидает «худшее», если Соединенные Штаты решат запретить экспорт сжиженного природного газа для удержания цен. Об этом заявила экс-глава австрийского МИДа Карин Кнайсль в Twittter.

«Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения. При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя еще впереди», — написала она.

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