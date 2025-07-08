Как Трамп пытается оградить своих зарубежных союзников от закона

Дональд Трамп все активнее высказывается в поддержку своих зарубежных единомышленников, подвергающихся уголовному преследованию в своих странах, называя эти процессы охотой на ведьм. Подробнее — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Как Трамп заступился за Болсонару

На днях президент США Дональд Трамп решительно высказался в защиту экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которому грозит реальный срок за попытку переворота. «Великий народ Бразилии не потерпит того, что они делают со своим бывшим президентом. Я буду очень внимательно следить за охотой на ведьм против Жаира Болсонару, его семьи и тысяч его сторонников», — написал республиканец в Truth Social как раз тогда, когда нынешний бразильский лидер Лула да Силва принимал в Рио-де-Жанейро высокопоставленных гостей саммита БРИКС (в этом году Бразилия переняла роль страны-председателя в организации).

Трамп подчеркнул, что бразильские власти занимаются преследованием политического оппонента, тогда как Болсонару «боролся за свой народ».«Единственный суд, который должен состояться, — это суд избирателей Бразилии. Это называется Выборы. Оставьте Болсонару в покое», — потребовал глава Белого дома.

В ответ да Силва посоветовал не вмешиваться во внутренние дела Бразилии. «У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — сказал он на полях саммита БРИКС (стоит отметить, что Трамп в эти дни объявил торговую войну странам — членам этой организации, пригрозив им стопроцентными тарифами).

Болсонару, который за близость взглядов с нынешним американским лидером давно получил в СМИ прозвище Тропический Трамп, занимал пост президента в 2019–2023 годах, проиграв на последних выборах да Силве (разрыв составил всего 1,8% голосов). После инаугурации последнего сторонники Болсонару практически повторили события «штурма Капитолия», прорвавшись в три правительственных здания в Бразилиа: Национальный конгресс, Верховный суд и президентскую резиденцию. Полиция арестовала более 1,6 тыс. человек, свыше 200 были осуждены.

Болсонару, находившийся тогда в США, публично не поддержал протестующих. Как бы то ни было, в 2023 году Верховный суд Бразилии лишил Болсонару права занимать политические должности до 2030 года, признав его виновным в злоупотреблении властью. В ноябре 2024-го федеральная полиция Бразилии обнародовала два отчета по делу о попытке захвата власти, на основании которых у Болсонару был изъят паспорт, чтобы он не смог покинуть Бразилию до завершения расследования. Согласно этим отчетам, заговорщики во главе с экс-президентом в случае победы на выборах его оппонента планировали при поддержке военных ввести чрезвычайное положение, а затем объявить новые выборы.

Уже в феврале нынешнего года Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула против Болсонару обвинения в попытке организации госпереворота. В марте коллегия из пяти судей Федерального верховного суда страны приняла единогласное решение о наличии достаточных оснований для начала уголовного процесса по делу Болсонару. Теперь 70-летнему политику грозит до 43 лет заключения. Сам он признает, что обсуждал с представителями военных ведомств конституционные способы оспаривания результатов выборов, но отрицает участие в сговоре с целью свержения власти. Дата завершения разбирательства в Верховном суде пока не определена.

Болсонару воспринял послание Трампа «с огромной радостью». «Я благодарю выдающегося президента и друга. Вы прошли через нечто подобное. Вас беспощадно преследовали, но вы победили ради блага Соединенных Штатов и десятков других истинно демократических стран. Ваша борьба за мир, справедливость и свободу разносится по всей планете. Спасибо вам за то, что вы есть и даете нам пример веры и стойкости», — написал экс-президент в соцсети X.

В августе 2023-го Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. Суммарно ему грозило до 55 лет. Однако в июле 2024 года Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом от уголовного преследования за деяния, совершенные в качестве президента, после чего разбирательства по этому делу были приостановлены. 25 ноября специальный прокурор Джек Смит, занимавшийся делами против Трампа, подал ходатайство о снятии с него всех обвинений.

Несмотря на обвинения и ограничения на политическую деятельность, Болсонару пообещал «до последнего» бороться за право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2026 году. Он надеется на помощь Трампа. «Я не буду публично говорить, о чем прошу Трампа», — заявил Болсонару еще в январском интервью Bloomberg. Примечательно также, что вскоре после выдвижения официальных обвинений против экс-президента Бразилии медиакомпания Trump Media Group обратилась в федеральный суд США в Тампе (Флорида) с иском против бразильского судьи Александра де Мораеса, который входит в коллегию, рассматривающую дело Болсонару. Корпорация утверждает, что он предвзято относится к сторонникам правых взглядов и ограничивает их свободу слова.

Эксперты склонны считать, что поддержка Трампа вряд ли сможет помочь экс-президенту вернуться во власть, поскольку правового механизма, который позволил бы США повлиять на решение суда, не существует. «В таких условиях единственным способом сотрудничества Трампа с Болсонару остается очернение правительства Лулы на международной арене», — заключает профессор в области международного права Исследовательского университета IBMEC (Рио-де-Жанейро) Эдуардо Галвао.

Как Трамп потребовал прекратить процесс против Нетаньяху

В конце июня американский президент вступился и за премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которому также грозит срок (незадолго до этого США присоединились к израильским ударам по иранским ядерным объектам, после чего Израиль и Иран заключили перемирие). Трамп написал в Truth Social, что судебный процесс в отношении израильского премьера — это «охота на ведьм» и «шоу ужасов», которых тот не заслужил. Он подчеркнул, что совместные удары по Ирану были войной «за выживание государства Израиль», а «в истории Израиля нет никого, кто сражался бы упорнее или более компетентно, чем Биби Нетаньяху». «Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменен, или ему должно быть предоставлено помилование как великому герою, который сделал так много для государства. Возможно, никто из моих знакомых не смог бы работать в большей гармонии с президентом Соединенных Штатов, то есть со мной, чем Биби Нетаньяху. Именно Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь именно Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаньяху. Это извращенное «правосудие» недопустимо!» — написал Трамп.

29 июня американский президент вновь поднял тему суда над Нетаньяху, отметив, что разбирательства мешают переговорам Израиля с ХАМАС и Ираном. Он напомнил, что США тратят «миллиарды долларов в год» на поддержку Израиля и не станут терпеть подобное отношение к его лидеру. «Отпустите Биби, у него много важных дел», — потребовал он.

Расследование в отношении Биньямина Нетаньяху началось в декабре 2016 года. В январе 2017 года его допросила полиция, а 21 ноября 2019 года ему официально предъявили обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Судебный процесс стартовал 24 мая 2020 года, но неоднократно приостанавливался после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. 10 декабря 2024 года Нетаньяху, оставаясь премьер-министром, начал давать показания в качестве обвиняемого — это стало первым подобным случаем в истории Израиля. Всего против Нетаньяху возбуждено три дела. «Дело 1000»: по версии следствия, Нетаньяху и его семья получали дорогие подарки (сигары, шампанское и др.) на сумму свыше 700 тыс. шекелей (около $196 тыс.) от продюсера Арнона Милчена и бизнесмена Джеймса Пакера. В обмен Нетаньяху якобы оказывал им покровительство, включая помощь с визой и налоговыми льготами (2011–2016 годы). «Дело 2000»: Нетаньяху якобы договаривался с издателем «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом о давлении на конкурирующее издание, газету «Исраэль Хайом», в обмен на позитивное освещение его деятельности (речь шла о возможном законодательном ограничении тиража). «Дело 4000»: Нетаньяху, по данным следствия, предоставил регуляторные преференции владельцу телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу, что принесло тому выгоду на сотни миллионов шекелей. Взамен сайт Walla, принадлежащий Эловичу, публиковал позитивные материалы о премьере и критиковал его оппонентов.

Нетаньяху поблагодарил Трампа за «искреннюю поддержку» и выразил готовность продолжить «совместную работу для победы над общими врагами, освобождения наших заложников и ускоренного продвижения» мирного процесса. В правящей коалиции также горячо приветствовали позицию американского президента, а председатель комитета кнессета по Конституции, праву и юстиции Симха Ротман призвал президента Израиля Ицхака Герцога положить конец «этой глупой саге», помиловав премьера. Одновременно в кнессете возобновились дискуссии о внесении поправок в Уголовный кодекс, которые позволили бы задним числом снять с премьера обвинения по двум из трех дел. Оппозиция, в свою очередь, сочла заявления Трампа вмешательством в судебный процесс.

30 июня окружной суд Иерусалима по военно-политическим соображениям отменил судебные слушания с участием Нетаньяху, запланированные на последующую неделю, тем самым частично удовлетворив ходатайство адвокатов премьера (они просили о двухнедельном перерыве). Трамп поделился новостью о решении суда на своей странице в Truth Social. 7 июля Нетаньяху, находясь в Белом доме с третьим за полгода визитом, вручил американскому президенту письмо о выдвижении того на Нобелевскую премию мира.

Отношения между Нетаньяху и Трампом заметно теплее, чем с предыдущим главой Белого дома Джо Байденом. По данным СМИ, многочисленные жертвы среди мирного населения во время израильской операции в секторе Газа привели к разрыву личных контактов между Байденом и Нетаньяху. Кроме того, администрация Байдена ввела ограничения на поставки некоторых видов вооружений Израилю. 47-й президент США, напротив, занял подчеркнуто произраильскую позицию, предложив переселить палестинцев из Газы и превратить эксклав в «Ривьеру Ближнего Востока». В начале марта 2025 года госсекретарь США Марко Рубио распорядился ускорить поставки оружия Израилю и отменить ограничения, введенные предыдущей администрацией. Но Трамп не стесняется оказывать давление на Нетаньяху, в том числе публично, ради скорейшего заключения перемирия между Израилем и ХАМАС.