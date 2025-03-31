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Марин Ле Пен отстранили от участия в выборах

Марин Ле Пен отстранили от участия в выборах
Исправительный суд Парижа отстранил главу фракции ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен от участия в президентских выборах. Ее признали виновной по делу о хищении средств Европарламента.
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Исправительный суд Парижа (Tribunal Correctionnel) признал виновной главу фракции ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен по делу о хищении средств Европарламента и запретил ей участвовать в выборах, сообщают AFP и Le Monde. Прокуратура просила запрет на пять лет, в таком случае Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.

Ле Пен покинула зал суда, не дослушав приговор, пишет Le Monde.

Марин Ле Пен отстранили от участия в выборах
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Судебный процесс начался в сентябре прошлого года. Речь идет хищении почти €3 млн путем фиктивного найма помощников для работы в Европарламенте. 31 марта суд признал виновными по этому делу Ле Пен, еще восемь депутатов ЕП и их помощников.Прокуратура требовала для Ле Пен лишения права избираться на пять лет с немедленным вступлением приговора в силу (даже если будет апелляция), два года тюрьмы (с возможным смягчением наказания) и €300 тыс. штраф.

Вынесение решения уже через несколько месяцев — необычная для Франции практика в случаях, когда речь идет об обвинениях в коррупции. Как правило, подобные процессы длятся годами, пока не будут рассмотрены все апелляции, так как продолжает действовать презумпция невиновности. Однако обвинение потребовало немедленный запрет для Ле Пен на участие в политической жизни.

На прошлой неделе Конституционный суд (КС) Франции постановил, что отстранение избранного должностного лица от должности в случае признания его виновным судом первой инстанции является законным. Дело, которое рассматривал КС, касалось малоизвестного экс-депутата заморского региона (острова Майотта), но в итоге стало судьбоносным для Ле Пен, поскольку снизило шансы на отсрочку исполнения приговора.

Рискнет ли суд запретить Марин Ле Пен участие в президентских выборах
Политика
Марин Ле Пен

При этом, как писал Le Monde, Ле Пен не лишится депутатского мандата и поста главы фракции RN до тех пор, пока обвинительный приговор не станет окончательным, то есть до завершения всех этапов обжалования.

Представители «Национального объединения» считают решение суда политизированным. При этом в партии заявляли, что у них уже есть резервный кандидат в президенты — 29-летний Жордан Барделла, который является формальным лидером RN с 2022 года. Согласно исследованию института общественного мнения IFOP, на выборах 2027 года он может рассчитывать на поддержку около 30% избирателей. От лидера RN отстают как представляющий Социалистическую партию Эдуард Филипп (26%), так и представляющий лагерь Макрона Габриэль Атталь (22%). Выбирая между Атталем и Барделла, избиратели склоняются в пользу кандидата от RN — 51% против 49%.Ле Пен, выступая в эфире BFMTV перед судом 31 марта, впервые сказала, что Барделла «обладает способностью быть президентом Республики».

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Мария Васильева Мария Васильева
Франция Марин Ле Пен суд коррупция
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Рискнет ли суд запретить Марин Ле Пен участие в президентских выборах
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