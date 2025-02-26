Как Джорджеску стал фигурантом дела о попытке переворота в Румынии Экс-кандидата в президенты также обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании

В Румынии начато расследование уголовного дела в отношении Кэлина Джорджеску. Его и его соратников обвиняют в действиях, направленных на подрыв конституционного строя. Подробнее — в материале РБК

Кэлин Джорджеску (Фото: Malina Norocea / Inquam Photos / Reuters)

26 февраля власти Румынии предъявили уголовные обвинения экс-кандидату в президенты Кэлину Джорджеску. В этот день он намеревался подать документы для участия в повторных выборах, запланированных на май. Как сообщила пресс-служба политика, его машину остановила дорожная полиция, после чего он был доставлен в Генпрокуратуру республики.

На президентских выборах 2024 года Джорджеску баллотировался как независимый кандидат, он получил репутацию пророссийского политика за критику членства Румынии в НАТО и предоставления военной поддержки Украине.

В первом туре президентских выборов, прошедших 24 ноября, Джорджеску пришел первым, набрав 22,95% голосов. Однако 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию. Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс, осуществленном через TikTok, в которой Джорджеску вел свою избирательную кампанию (у него там около 520 тыс. подписчиков). Президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил документы спецслужб, согласно которым в TikTok была выявлена потенциальная сеть аккаунтов, «участвующих в действиях по манипулированию общественным мнением», причем некоторые якобы были связаны с российскими СМИ. Румынская служба внешней разведки (SIE) заявила, что республика стала объектом гибридных действий России. Москва отрицала любую форму вмешательства в избирательную кампанию в Румынии. Джорджеску назвал отмену результатов выборов попыткой государственного переворота и обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, но тот не принял жалобу к рассмотрению. Издание Snoop сообщило, что кампанию Джорджеску в TikTok на самом деле профинансировала проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП), входящая в правящую коалицию.

В чем обвиняется Джорджеску

По данным Digi24, Джорджеску подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании. Позднее Генпрокуратура выпустила пресс-релиз, в котором уточнила, что политику предъявлены обвинения в подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя, распространении ложной информации в рамках избирательной кампании, инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского толка и др. Мерой пресечения избран судебный контроль на 60 дней — Джорджеску останется на свободе, но ему будут запрещены определенные действия.

Полиция Румынии утром 26 февраля провела многочисленные обыски у соратников политика. Следствие считает, что близкий к Джорджеску военный инструктор Хорациу Потра основал фашистскую ксенофобскую организацию, участники которой подозреваются в совершении преступлений против конституционного строя, незаконном обороте оружия, а также публичной пропаганде культа лиц, виновных в актах геноцида. Источники в судебных органах сообщили агентству Agerpres, что в доме Потры в спрятанном под полом сейфе были обнаружены наличные на сумму более €1 млн, а также оружие и боеприпасы. По информации Digi24, Джорджеску и Потра проходят подозреваемыми по разным делам.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру Румынии.

До задержания Джорджеску успел прокомментировать в соцсетях обыски у своих соратников. «Коммунистическо-большевистская система продолжает свои отвратительные злоупотребления! Сегодня в шесть утра они снова напали на семьи по всей стране, разбудив детей. Они пытаются придумать какие-то доказательства, чтобы оправдать кражу выборов и сделать все возможное, чтобы помешать выдвижению моей кандидатуры на пост президента», — написал он.

В среду у здания Генпрокуратуры республики в Бухаресте стали собираться сторонники Джорджеску. Столичная жандармерия усилила охрану правительственных учреждений и установила специальные ограждения. Джордже Симион, лидер националистического «Альянса за объединение румын» (AUR), к которому ранее принадлежал Джорджеску, присоединился к протестующим у здания Генпрокуратуры. «Мы ждем разъяснений, а не манипуляций со стороны СМИ. Мы будем здесь, пока не увидим, что господин Кэлин Джорджеску будет освобожден», — заявил Симион. К зданию Генпрокуратуры также направились представители других симпатизирующих Джорджеску партий — «Спасите Румынию S.O.S» и «Партия молодых людей» (POT).

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отказался комментировать Digi24 расследование дела, но отметил, что ждет от правоохранительных органов исчерпывающей информации. «Учитывая напряженную предвыборную обстановку, судебные органы обязаны представить общественности исключительно веские доказательства по расследованию, в котором среди десятков лиц замешан и потенциальный кандидат на майских выборах», — заявил глава правительства, который конкурировал с Джорджеску на ноябрьских выборах, представляя правящую Социал-демократическую партию (СДП).

Как это может отразиться на избирательной кампании

Необходимость повторных президентских выборов повергла Румынию в острый политический кризис. 12 февраля Клаус Йоханнис сложил президентские полномочия, оказавшись перед угрозой импичмента, инициированного ультраправой оппозицией, утверждавшей, что президент, рассекречивая данные спецслужб относительно предвыборной кампании, действовал в интересах СДП. AUR, S.O.S и POT сейчас располагают 115 из 330 мест в нижней палате парламента, и их готовы были поддержать несколько депутатов левой оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» (USR), чей лидер Елена Ласкони вместе с Джорджеску вышла во второй тур, а затем осудила решение КС об отмене результатов первого.

После отставки Йоханниса исполняющим обязанности президента в соответствии с Конституцией был назначен председатель верхней палаты парламента (сената) Илие Боложан, представляющий НЛП. Кандидатом от правящей коалиции на майских выборах выступит Крин Антонеску. Тем временем рейтинг Джорджеску с ноября вырос почти в два раза — в январе его поддерживали 37%. Согласно опросу агентства CURS, опубликованному 23 февраля, сейчас за него готовы проголосовать 31% избирателей, за Антонеску — 24%, а за Ласкони — 10%.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель, комментируя влияние ареста Джорджеску на предвыборную кампанию, отметил, что власти республики оказались в сложной ситуации. «С одной стороны, они боятся Джорджеску и хотели бы снять его кандидатуру любыми способами. Однако не стоит забывать, что финансировали его именно представили правящей коалиции — партия НЛП. Их расчет был простой: Джорджеску продвигался ими заведомо как спойлер — человек, который оттягивает голоса. Это должно было снизить уровень поддержки Симиона, который выдвигался непосредственно от AUR. Однако Джорджеску план перевыполнил с лихвой, а планировщики просчитались и не учли протестного голосования, из-за которого тот вышел в лидеры гонки», — пояснил эксперт.

В то же время, как отмечает Кандель, стоит учитывать, что румынские власти всегда чутко реагируют на сигналы из Вашингтона. «Реакция команды Трампа очень важна. Это обстоятельство будет как-то влиять на действия Бухареста, но как именно — пока сложно сказать». Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, затронул и ситуацию в Румынии. По его словам, Вашингтон был шокирован заявлением прежнего еврокомиссара Тьерри Бретона, который поддержал решение отменить результаты первого тура. «Хочу попросить европейских друзей посмотреть на это с другой стороны. Вы считаете, что Россия неправильно делает, когда покупает рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на ваши выборы? Да, мы согласны. Можете осудить их за это на мировой арене. Но если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов, которые иностранная держава потратила на такую рекламу, то такая демократия не очень-то и сильна», — сказал Вэнс.

Илон Маск, назначенный Трампом руководителем нового американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE), назвал Бретона за его отношение к Румынии «тираном Европы». Историю с задержанием Джорджеску Маск охарактеризовал на своей платформе X как «полный бардак». «Они просто задержали человека, который набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах», — заключил миллиардер.