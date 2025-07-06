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Что будут обсуждать члены БРИКС на саммите в Бразилии без Путина и Си

С 1 января к организации присоединилась Индонезия, еще восемь стран получили статус партнера
В Рио-де-Жанейро 6 июля стартует XVII саммит БРИКС
Лидеры России и Китая пропустят XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Какие вопросы страны — участницы объединения планируют обсудить под председательством Бразилии — в материале РБК
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

6–7 июля в Рио-де-Жанейро пройдет XVII саммит БРИКС. Бразилия второй год подряд предоставляет площадку для крупных международных мероприятий — в 2024-м она председательствовала в G20.

Согласно заявлению бразильских властей, в мероприятии примут участие делегации 37 стран. Официального списка участников нет, но уже известно, что в Рио-де-Жанейро не будет президента России Владимира Путина — вместо него на саммит отправляется глава МИД России Сергей Лавров (к слову, на прошлогоднем саммите организации в Казани не было как раз бразильского президента Лула да Силвы — он перед этим получил травму). Впервые за все время существования БРИКС встречу на высшем уровне пропустит и глава КНР Си Цзиньпин — китайскую делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян. Как сообщает бразильский телеканал G1, не приедет и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Зато в Рио-де-Жанейро ожидают визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года, когда по инициативе Москвы на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД Бразилии, Индии, Китая и России. На встрече G8 в Японии в 2008 году стороны условились провести дебютный саммит в Екатеринбурге в 2009-м. Первоначальное название объединения, БРИК, — акроним из первых букв названий четырех стран; после присоединения к нему ЮАР в 2010 году добавили еще букву С (S, South Africa).

По итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге в 2023-м в объединение пригласили шесть государств — Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию. Но Аргентина, когда ее президентом стал Хавьер Милей, отказалась от членства, а Саудовская Аравия до сих пор не определилась со вступлением, оставаясь в статусе приглашенной страны.

На саммите в Казани в октябре 2024 года была учреждена новая категория «страна — партнер объединения». С 1 января 2025 года этот статус получили Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. 6 января 2025 года Индонезия неожиданно стала десятым полноправным членом БРИКС.

Каковы приоритеты председательства Бразилии в БРИКС

К Бразилии председательство в БРИКС перешло в третий раз — ей выпадала эта роль в 2010-м и 2014-м. Она должна была принять эстафету у ЮАР еще в прошлом году (традиционно саммиты БРИКС проводятся в соответствии с порядком в аббревиатуре), но Бразилия попросила перенести ее председательство. В качестве девиза Бразилия выбрала «Укрепление сотрудничества стран глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления».

Основатель компании BRICS+ Analytics и член Российского совета по международным делам (РСМД) Ярослав Лисоволик прокомментировал РБК, что фактор представленности на саммитах стран-участниц на высшем уровне не стоит переоценивать. «Я абсолютно уверен, что [отсутствие некоторых лидеров на саммите в Рио-де-Жанейро] никак не связано с факторами вокруг БРИКС в глобальном контексте. Наоборот, мы видим, что блок становится все более привлекательным для развивающихся стран, а повестка грядущего саммита достаточно амбициозная: распространяется как на финансовый сектор, так и, например, на вопросы, связанные с охраной окружающей среды», — отметил эксперт.

Бразилия выделила шесть приоритетов своего председательства.

Сотрудничество в области глобального здравоохранения. Страна настаивает на необходимости транснационального подхода в борьбе с инфекционными заболеваниями и считает, что БРИКС сможет сыграть здесь ключевую роль. В частности, Бразилия продвигает идею создания Международного альянса по ликвидации «социально обусловленных» и «тропических» болезней, которые распространены в странах глобального Юга.

Торговля, инвестиции и финансы. На саммите будет обновлена стратегия экономического партнерства БРИКС до 2030 года «с акцентом на три сферы: торговля, инвестиции и финансы, цифровая экономика и устойчивое развитие». Бразилия исходит из того, что БРИКС может объединить усилия для совершенствования международной валютной и финансовой системы, в том числе путем реформирования Международного валютного фонда (МВФ). К этому страны объединения последовательно призывают в последние годы.

Лисоволик отмечает, что эта тема особенно актуальна на фоне протекционистского давления, которое исходит от крупнейших развитых стран, и начавшихся торговых войн. По его мнению, на саммите в Рио может обсуждаться тема скоординированного ответа БРИКС на эти вызовы, тем более что в 2024-м страны-участницы договорились выступать во Всемирной торговой организации (ВТО) с единой позицией.

В рамках своего председательства Бразилия также сосредоточится на повышении роли Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов БРИКС. В программе председательства отмечается, что объемы торговли и инвестиций между странами — членами БРИКС все еще относительно невелики. Поэтому страна-председатель обещает продолжить развивать инструменты, необходимые для проведения операций в местных валютах.

Впрочем, по мнению Лисоволика, тема единой валюты БРИКС на грядущем саммите, скорее всего, обсуждаться не будет. «Создание новых механизмов для расчетов между странами отвечает интересам организации. Однако пока, в отсутствие такого рода механизма, который исходил бы от всех стран БРИКС, процесс расчета в национальных валютах во многом будет двигаться вперед за счет китайского юаня и эта валюта будет преобладать в расчетах между другими странами глобального Юга», — пояснил эксперт.

К 2024 году объем взаимных расчетов в национальных валютах во внешней торговле между странами — участницами БРИКС составил около 65%. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, к концу прошлого года доля рубля и валют дружественных стран составила 90% в расчетах России со странами организации. И только с июля 2025-го Россия стала рассчитываться в национальных валютах с Бразилией.

Изменение климата. К Бразилии в этом году также перешла роль страны — хозяйки 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), поэтому она отмечает важность координации усилий участников БРИКС для охраны окружающей среды. В частности, Бразилия надеется продвинуть в рамках организации разработку общего подхода по сокращению выбросов углерода (в прошлом году страны БРИКС подготовили специальный меморандум о партнерстве по углеродным рынкам).

Управление в сфере искусственного интеллекта. Бразилия исходит из того, что необходимо создать глобальную систему ИИ, в которой все государства, а не только мировые державы будут обладать правом голоса, чтобы предотвратить цифровое неравенство, а также обеспечить соблюдение международного права и защиту персональных данных. Лула да Силва сообщал, что на предстоящем саммите участники примут «первую в мире» совместную декларацию об основах управления ИИ.

Реформа многосторонней системы мира и безопасности. Бразилия призывает к совместным действиям стран — членов БРИКС, чтобы добиться реформы ООН, которая, в частности, предполагает расширение Совета Безопасности и более справедливое представительство. Структура организации, по мнению страны, основана на устаревших концепциях и не позволяет эффективно реагировать на международные вызовы.

В программе председательства Бразилии также отмечается, что «военные конфликты дестабилизируют международный порядок, приводят к гибели мирных граждан, росту числа беженцев, а также разрушают инфраструктуру и усиливают продовольственную нестабильность». В качестве примеров упоминается конфликт между Израилем и Палестиной, а также ситуация в Судане, Йемене и Гаити. Бразилия предлагает сделать БРИКС «платформой взаимного доверия и мирного разрешения конфликтов» и упоминает в этом контексте совместную с Китаем мирную инициативу по Украине.

КНР и Бразилия представили свою формулу мирного урегулирования украинского конфликта из шести пунктов в мае 2024-го. Она, в частности, включает организацию мирной конференции с участием всех сторон конфликта, беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными. В августе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что план поддержали «более 110 стран». Однако его отвергли в ЕС, США и самой Украине (Владимир Зеленский назвал план «деструктивным»).

Подводя итоги своего майского визита в Россию, Лула да Силва сообщил, что на саммите БРИКС будет обсуждаться вопрос урегулирования на Украине.

Институциональное развитие. Бразилия отмечает, что на фоне расширения БРИКС нуждается в пересмотре механизмов сотрудничества. На правах председателя страна предложит создать Целевую группу по институциональному развитию, чтобы актуализировать Регламент БРИКС (ToR — определяет правила и процедуры, регулирующие деятельность организации, включая ее цели, структуру, принципы сотрудничества и принятия решений). Согласно точке зрения Рио-де-Жанейро, эта работа не только улучшит сотрудничество стран-членов, но и облегчит интеграцию новых.

У альянса до сих пор нет устава, единой валюты, общего бюджета, секретариата или иных наднациональных структур. Лисоволик отмечает, что готовность стран-членов к работе в области институционализации была отражена еще в финальной декларации саммита БРИКС в Казани. «По этому направлению будут предприниматься дальнейшие шаги. Они могут быть связаны, например, и с развитием институциональных механизмов в финансовой и экономической сфере, в том числе в связи с реформированием механизма Пула условных валютных резервов. Возможно также обсуждение вопросов создания секретариата и штаб-квартиры, а также вопросов, связанных с поясом партнерств и его дальнейшим расширением. Необходимо определить, в какой степени страны этой категории будут вовлекаться в ключевые мероприятия БРИКС», — считает эксперт.

По его мнению, уже давно назрела необходимость обсудить формат сотрудничества БРИКС с региональными блоками и организациями, в частности такими, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) или МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок). «Это весьма перспективное направление, учитывая, что, например, МЕРКОСУР менее чем за год финализировал переговоры по созданию зоны свободной торговли с несколькими региональными блоками», — заключил эксперт.

Что говорили о БРИКС его новые участники

За три волны расширения к БРИКС присоединились Южная Африка, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия.

Что будут обсуждать члены БРИКС на саммите в Бразилии без Путина и Си

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на заседании формата БРИКС+ на саммите в Казани говорил: «Египет высоко ценит объединение БРИКС+ как платформу для развития более тесного сотрудничества и консультаций между объединением БРИКС и глобальным Югом. <...> Необходимо поддерживать сотрудничество и консультации между развивающимися странами для обеспечения эффективности многосторонней международной системы и коллективно противостоять попыткам навязывать одностороннюю политику, которая наносит ущерб интересам наших стран. <...> Я хотел бы подтвердить полную приверженность Египта содействию совместным действиям и сотрудничеству между государствами — членами БРИКС+ и глобальным Югом для достижения наших общих целей и реализации стремлений наших народов к лучшему будущему».

Что будут обсуждать члены БРИКС на саммите в Бразилии без Путина и Си

Президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом на XVI саммит БРИКС в Казани (цитата по ТАСС) так оценивал значимость этого объединения: «Главы государств, которые примут участие в этом саммите, представят свой взгляд на БРИКС, эта поездка может затмить американский однополярный мир. БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма». На саммите он призвал объединение бороться с санкциями: «Одной из важнейших проблем, навязанных независимым и стремящимся к свободе странам государствами, действующими в одностороннем порядке, являются экономические санкции. <…> К счастью, БРИКС неоднократно выражал свое несогласие с санкциями, что отражено в Казанской декларации и других документах. Однако для того, чтобы ни одна страна не осмелилась в будущем вводить санкции против других, необходимо предпринять взвешенные и практические шаги».

Что будут обсуждать члены БРИКС на саммите в Бразилии без Путина и Си

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил: «ОАЭ поддерживают многостороннее сотрудничество, которое способствует миру и развитию, одновременно укрепляя коллективные действия по решению глобальных проблем. Благодаря своему членству в БРИКС ОАЭ решительно сотрудничают со странами-членами для достижения более стабильного и процветающего будущего для всех».

Что будут обсуждать члены БРИКС на саммите в Бразилии без Путина и Си

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али на саммите в Казани (цитата по Ethiopian Herald) представил свой взгляд на роль организации в современном мире: «На фоне нынешних проблем я вижу колоссальную возможность в БРИКС, коллективный голос которого представляет почти половину населения мира и более трети мирового ВВП. БРИКС имеет потенциал стать преобразующей силой для создания более справедливого мирового порядка. <…> Эфиопия считает, что БРИКС имеет уникальную возможность мобилизовать поддержку справедливой и представительной многосторонности. Вместе мы можем продвигать реформы, которые решат проблемы развивающихся стран и гарантируют, что их голоса будут услышаны на мировой арене».

В заявлении МИД Индонезии говорилось: «Это достижение [вступление в БРИКС] отражает растущую активную роль Индонезии в глобальных процессах, а также ее приверженность укреплению многостороннего сотрудничества для реализации более инклюзивного и справедливого мирового порядка. Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг к расширению взаимодействия и сотрудничества с другими развивающимися странами на основе принципов равенства, взаимного уважения и устойчивого развития».

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Бразилия глобальный Юг саммит БРИКС Лула да Силва
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