С каким предупреждением вице-президент США обратился к Европе в Мюнхене

Сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, где назвал главной угрозой Европе ее собственных политиков. Подробнее — в материале РБК

Джей Ди Вэнс (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Про главную угрозу европейской демократии

В начале своего выступления, состоявшегося в первый день работы Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил желание новой американской администрации достичь «разумного» урегулирования конфликта на Украине и добиться от европейских союзников большего вклада в безопасность. Он отметил, что традиционно на конференции обсуждаются вопросы европейской безопасности, однако он хотел бы поговорить о других вызовах. «Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний автор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», — заявил он.

Вэнс пояснил, что США были шокированы заявлением бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона, который поддержал решение отменить результаты первого тура президентских выборов в Румынии, которые прошли 24 ноября, из-за предполагаемого влияния России. «Хочу попросить европейских друзей посмотреть на это с другой стороны. Вы считаете, что Россия неправильно делает, когда покупает рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на ваши выборы? Да, мы согласны. Можете осудить их за это на мировой арене. Но если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов, которые иностранная держава потратила на такую рекламу, то такая демократия не очень-то и сильна», — сказал он.

Отдельную вспышку негодования у Вэнса вызвал факт, что организаторы Мюнхенской конференции не пригласили на нее парламентариев от популистских правых и левых партий. Вице-президент США пояснил, что хотя европейские лидеры не должны соглашаться со своими политическими оппонентами, они должны быть открыты к диалогу с теми, кто представляет довольно значимый электорат.

«Для многих из нас по ту сторону Атлантики это все больше напоминает старые укоренившиеся интересы, прячущиеся за уродливыми словами советской эпохи, такими как «дезинформация» и «недостоверная информация». Хотя им просто не нравится идея, что кто-то с альтернативной точкой зрения может выразить иное мнение или, не дай бог, проголосовать по-другому или, что хуже, победить на выборах», — сказал Вэнс. И заметил, что ни о какой безопасности Европы не может быть и речи, если ее лидеры боятся прислушаться к мнениям собственного народа.

Про цензуру и свободу слова в Европе

Вице-президент США также выразил тревогу в связи тем, что охарактеризовал как растущее ограничение свободы слова в странах — «победительницах холодной войны». Он проиллюстрировал эту мысль утверждением, что еврокомиссары в Брюсселе готовы блокировать соцсети во время народных волнений, прикрываясь желанием сдержать распространение «разжигающего» контента, а в Германии проводились рейды в отношении лиц, которые публикуют «антифеминистские» посты.

«И, возможно, с наибольшей тревогой я смотрю на наших очень дорогих друзей, Соединенное Королевство, где отступление от «прав совести» поставило под угрозу, в частности, основные свободы религиозных британцев», — заявил Вэнс. Американский политик раскритиковал вынесенный британцу Адаму Смит-Коннору приговор, основанный на том, что тот нарушил «периметр безопасности» вокруг клиники, где оказывают услуги по прерыванию беременности, чтобы помолиться за своего нерожденного ребенка (в итоге судьи признали, что Смит-Коннор нарушил закон, запрещающий противникам абортов проводить какие-либо акции, способные повлиять на решение пациенток).

Вэнс также высмеял обвинения в адрес Соединенных Штатов во вмешательстве в выборы в Германии, звучащие из-за поддержки председателем Департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском ультраправой «Альтернативы для Германии». «Если США смогли пережить десять лет претензий от Греты Тунберг, вы потерпите пару месяцев Илона Маска. Демократия зиждется на принципе, что голоса людей должны быть услышаны, их нельзя заглушить», — заявил Вэнс.

Про самый неотложный вызов для Европы

По утверждению Вэнса, самый неотложный из всех вызовов европейской безопасности — это массовая миграция. «Это ситуация не возникла в вакууме. Это результат череды осознанных решений, сделанных политиками на этом континенте и в других частях света на протяжении последнего десятилетия», — считает он. Американский вице-президент также заявил, что именно миграционный кризис стал причиной предполагаемого теракта, случившегося в Мюнхене накануне. (13 февраля 24-летний выходец из Афганистана на автомобиле въехал в толпу протестующих в центре города; пострадали около 30 человек, водитель был задержан. Власти отмечают, что он находился на территории страны легально, но перед наездом опубликовал исламистский пост.)

«Это ужасная история. Мы слишком часто слышали ее в Европе и, к сожалению, слишком часто в Соединенных Штатах. Проситель убежища, часто молодой человек в возрасте около 25 лет, уже известный полиции, врезается на своей машине в толпу и разрушает жизнь целого города. Сколько еще раз нам придется терпеть эти ужасные ситуации, прежде чем мы изменим курс и поведем нашу общую цивилизацию в новом направлении?» — обратился он к собравшимся.

По мнению Вэнса, европейские избиратели не хотят открыть «шлюзы для миллионов непроверенных мигрантов», но проголосовали за Brexit и все чаще голосуют за политиков, которые хотят положить конец «бесконтрольной миграции». «Я думаю, это одна из самых важных вещей, которые я усвоил за свое недолгое пребывание в политике: вопреки тому, что вы могли бы услышать через пару гор отсюда в Давосе, граждане всех наших стран, как правило, не считают себя образованными животными или взаимозаменяемыми винтиками мировой экономики. И нет ничего удивительного в том, что они не хотят, чтобы их перетасовывали или безжалостно игнорировали», — заключил он.

Как на заявления вице-президента США отреагировали европейцы

Реакция представителей европейских стран, в том числе находящихся на конференции, была предсказуемой. Участник украинской делегации, депутат Рады Алексей Гончаренко описал ее в своем аккаунте: «Люди в зале были шокированы». «Большую часть выступления Вэнса европейские лидеры и официальные лица смотрели друг на друга, аплодисментов почти не было», — констатировал он.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в своем выступлении заявил: «Наша демократия была только что поставлена под вопрос вице-президентом США. Он говорил об уничтожении демократии. И если я правильно его понял, то он сравнивал положение вещей в некоторых частях Европы с авторитарными режимами... это неприемлемо».

Карл Бильд, в прошлом премьер-министр и министр иностранных дел Швеции, написал в соцсетях, что выступление Вэнса было значительно хуже, чем многие ожидали, не имело никакого отношения к вызовам европейской и глобальной безопасности и может быть расценено как попытка влияния на предвыборную кампанию в ФРГ в пользу АдГ.

Американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил РБК, что выступление Вэнса стало программной речью властей Соединенных Штатов — в некотором роде «Мюнхенской речью 2.0», только с американской стороны. «Она похожа на то, что буквально говорил российский президент [Владимир Путин в 2007 году]: о том, что элиты в Европе не слышат свой народ и боятся его, что эти элиты заняты сохранением собственной власти, что они не там ищут врагов. Ровно то же мог сказать и Путин», — считает он.

По мнению эксперта, заявления Вэнса представляют собой прямую попытку США повлиять на политические настроения в Европе: «Если вы хотите быть с нами, то будьте как мы, не будьте неизбранными бюрократами». «Я думаю, что они [европейские политики] будут пытаться что-то сделать, но это лишь усилит правый подъем в Европе, и скоро многие из тех политиков, которые слушали Вэнса, будут уже не у власти», — заключил эксперт.