Дума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за утверждение министром транспорта экс-губернатора Новгородской области и замминистра транспорта Андрея Никитина. 7 июля с этой должности был уволен Роман Старовойт

Андрей Никитин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта, передает корреспондент РБК. Кандидатуру Никитина поддержали все фракции, «за» проголосовали 408 депутатов, «против» и воздержавшихся не было.

Выступая в Думе, Никитин рассказал, что накануне встречался с фракциями, обсуждались вопросы содержания и развития региональных и местных дорог, развития малой авиации, железнодорожного транспорта, дальнейшего развития системы высокоскоростных магистралей, транспортной безопасности, развития внутренних водных путей, морских портов, железнодорожных транспортных коридоров. Эти вопросы отражены в нацпроектах, подчеркнул Никитин.

«Мы должны смотреть на реализацию этих проектов, понимая, что это не просто инфраструктура, не просто какие-то объекты, это наши пассажиры, и именно глазами пассажиров мы должны смотреть на то, как реализуем те задачи, которые ставит наш президент», — добавил он.

Он также подчеркнул, что в транспортной отрасли необходимо решать вопросы внедрения искусственного интеллекта, цифровых технологий, технологий беспилотного управления. В числе приоритетов Никитин назвал удобство многодетных семей, а также участников спецоперации при перемещении на транспорте.

«Мы должны исходить из безусловного приоритета взаимодействия с регионами. Жизнь происходит не в пределах Садового кольца, жизнь происходит по всей нашей стране. Я, как бывший губернатор, хорошо понимаю, что, опираясь на регионы, на наших региональных лидеров, на наших депутатов, мы будем строить свою транспортную политику, решать вопросы пространственного развития», — продолжил Никитин.

После выступления Никитина депутаты от фракций задавали ему вопросы. Олег Нилов из «Справедливой России» обратил внимание на высокие цены в аэропортах, добавив, что иногда времяпрепровождение в аэропорту, в том числе в связи с недавним коллапсом, или на вокзале может обходиться дороже, чем стоимость билетов. Никитин напомнил, что при задержках рейсов пассажиры должны получать положенные им услуги бесплатно в полном объеме. «Я хотел бы поблагодарить коллег из наших аэропортов и авиакомпаний. Последняя наша сложная ситуация была проведена гораздо лучше, чем в мае, с точки зрения обеспечения пассажиров. Хотя, безусловно, там еще до идеала далеко», — отметил он.

Если говорить о частной инфраструктуре в аэропортах и на вокзалах, то там инструментов влияния у Минтранса меньше, признал Никитин. «Но жадность никогда ни к чему хорошему не приводит, и мы, безусловно, с коллегами будем на эту тему разговаривать. Все же люди. Сегодня ты продаешь воду, а завтра ты окажешься в той же самой ситуации в другом месте, где ты не можешь купить воду по нормальной цене. Я считаю, что нам здесь диалога не хватает, и мы этот диалог совершенно точно с владельцами инфраструктуры будем выстраивать», — пообещал он.

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Евгений Бессонов из КПРФ спросил, есть ли в планах Минтранса ускорить строительство высокоскоростной магистрали Москва — Адлер. Кандидат в министры ответил, что ключевым вопросом здесь является строительство первого участка — от Зеленограда до Твери, на котором будут опробованы российские локомотивы. Он также напомнил, что президент поставил задачу подготовить технико-экономическое обоснование по всем планируемым маршрутам движения высокоскоростного транспорта.

Депутат от «Новых людей» Антон Ткачев спросил, готов ли Минтранс поддержать предложение фракции распространить эксперимент по беспилотному такси на всю Россию. Кандидат в министры подчеркнул, что первый приоритет — это безопасность, в том числе это приоритет производителей. Они сейчас «не сильно торопятся расширять эксперимент», потому что хотят отработать все алгоритмы. Как только можно будет с этой точки зрения расширять эксперимент, министерство его поддержит, пообещал он.

Андрей Никитин занял должность замминистра транспорта в феврале 2025 года, до этого он возглавлял Новгородскую область. Предложение занять должность министра он получил накануне, после того, как с этой должности был снят Роман Старовойт. Днем 7 июля Старовойт был найден мертвым, по версии правоохранителей, он совершил самоубийство.