Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса
Профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру Андрея Никитина на пост главы Минтранса. Это следует из решения комитета, опубликованного на сайте Госдумы.
«Направить настоящее решение Комитета и материалы по вопросу утверждения кандидатуры Министра транспорта Российской Федерации в Совет Государственной Думы для включения в проект порядка работы», — говорится в решении комитета по транспорту Госдумы.
Кандидатуру Никитина на рассмотрение в парламентнакануне внес премьер-министр России Михаил Мишустин. Должность главы Минтранса стала вакантной после того, как 7 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку его прежнего главу- Романа Старовойта. На должность в качестве исполняющего обящанности был назначен бывший заместитель министра, экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
После отставки Старовойта стало известно, что он покончил жизнь самоубийством.
Читайте РБК в Telegram.
Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество
Кадры с места гибели Романа Старовойта
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Последствия наводнения в Техасе. Видео
МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства
Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него
РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов