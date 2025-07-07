«Хочу предложить шаг вперед»: как Путин предложил Никитину пост министра
Следующим министром транспорта после отставки Романа Старовойта может стать бывший губернатор Нижегородской области Андрей Никитин, который с февраля работает заместителем министра. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин, который провел встречу с Никитиным. Он также назначил его исполняющим обязанности министра транспорта.
Что сказал Путин на встрече с и.о. министра — в видео РБК.
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