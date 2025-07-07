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Самоубийство Старовойта ,  
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Что известно о самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта. Главное

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Сюжет
Военная операция на Украине
О смерти 53-летнего чиновника стало известно днем 7 июля, через несколько часов после его увольнения с должности министра транспорта. В Кремле уточняли, что кадровое решение не связано с утратой доверия. Главное — в материале РБК
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Бывший глава Минтранса Роман Старовойт совершил самоубийство. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе, сообщили в Следственном комитете.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, основная версия — суицид, уточнили в СК. По словам источника РБК в правоохранительных органах, на месте гибели нашли наградной пистолет. Оружие Старовойт получил осенью 2023 года по приказу Владимира Колокольцева — за содействие МВД в выполнении задач в Курской области. Речь идет о пистолете Макарова, пишет «Коммерсантъ».

Что известно о самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта. Главное
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Тело Романа Старовойта нашли за кустом в нескольких метрах от его машины. Уже вечером, как передает корреспондент РБК, сотрудники экстренных служб убрали тело чиновника с места происшествия, после чего его повезли в морг.

Старовойту было 53 года. Утром 7 июля его отправили в отставку с должности министра транспорта. В Кремле заявили, что это не связано с утратой доверия, однако причину увольнения не назвали. Исполняющим обязанности главы ведомства был назначен заместитель Старовойта и экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Последнее рабочее мероприятие с участием чиновника, по данным Минтранса, прошло утром 6 июля. В 10:37 мск воскресенья в телеграм-канале ведомства появилось видео из ситуационного центра, где Старовойту докладывают о работе аэропортов на фоне отмены и переноса рейсов из-за атак беспилотников.

Почему отправили в отставку министра транспорта Романа Старовойта
Политика
Роман Старовойт

Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. До этого он был губернатором Курской области (2019–2024). Его на этом посту сменил бывший первый заместитель и экс-глава регионального правительства Алексей Смирнов.

Вторжение ВСУ и уголовное дело

6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили вторжение в Курскую область. По оценкам Смирнова, которые он озвучил в середине сентября, свои дома были вынуждены покинуть 150 тыс. жителей. За восемь с половиной месяцев под контролем ВСУ побывали 59 населенных пунктов.

«Шли на полусогнутых». Жители курского приграничья — об эвакуации
Общество
Фото:Дмитрий Серков / РБК

Осенью жители курского приграничья, недовольные действиями властей, провели несколько митингов и записали видеообращение к президенту России. 6 декабря Смирнов сообщил о переходе на новое место работы «по решению руководства». Он не назвал новую должность, а врио губернатора Курской области стал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В середине апреля Смирнова арестовали по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений (так называемых зубов дракона) в Курской области на границе с Украиной.

Источники РБК еще до отставки Старовойта с поста министра говорили, что рано или поздно эта история с хищениями в Курской области ударит и по нему, ведь строительство защитных сооружений началось при нем.

Уже после появления информации о самоубийстве чиновника источник РБК сообщил, что в отношении Старовойта действительно велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений. По информации «Коммерсанта», показания против экс-губернатора дали несколько фигурантов дела, в том числе Алексей Смирнов.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Дмитрий Серков
Россия Минтранс Роман Старовойт самоубийство Курская область
Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
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