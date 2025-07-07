Почему отправили в отставку министра транспорта Романа Старовойта

На отставку Старовойта с поста министра транспорта повлияли расследование хищений при строительстве фортификаций на границе Курской области, транспортный коллапс и инерция в отрасли, говорят источники РБК

Роман Старовойт (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Утром в понедельник 7 июля президент России Владимир Путин своим указом сначала снял министра транспорта Романа Старовойта с должности без указания причин, а чуть позже назначил исполняющим обязанности главы ведомства его заместителя, бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Путин отметил, что рабочие качества и опыт Никитина будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы это «важнейшее ведомство» выполняло свои задачи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что отставка не была связана с утратой доверия: «Про утрату доверия говорят, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки (в указе — РБК) использовано не было».

РБК разбирался, с чем связана отставка Старовойта и почему на его место назначен человек, с небольшим транспортным бэкграундом.

Как связаны Старовойт и уголовное дело против бывшего руководства Курской области

До назначения на пост министра транспорта в мае 2024 года Роман Старовойт был губернатором Курской области. На пост главы родного региона он был назначен Владимиром Путиным, до этого он возглавлял Росавтодор.

Преемником Старовойта на должности главы региона стал его первый заместитель, глава правительства области Алексей Смирнов. Спустя 2,5 месяца после ухода Старовойта на федеральный уровень, 6 августа, на территорию Курской области вторглись украинские военные. К 12 августа под их контролем оказались 28 населенных пунктов, а глубина проникновения на территорию региона составила 12 км. О полном освобождении Курской области власти объявили только в мае 2025 года.

В декабре 2024 года Смирнов ушел в отставку. Как объяснял Старовойт, из-за провала коммуникации с жителями приграничья. Спустя некоторое время правоохранительные органы стали сообщать о коррупционных злоупотреблениях в регионе, связывая их со строительством оборонительных сооружений на границе. Позже было заведено дело по ст. 159 УК о мошенничестве.

Из иска Генпрокуратуры известно, что в 2022–2023 годах правительству Курской области из федерального бюджета было выделено 19,4 млрд руб. для строительства защитных сооружений (блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов). Ответчики создали «видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов», отмечали истцы.

В рамках расследования дела в декабре был арестован генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области», которая в том числе отвечала за установку оборонительных сооружений, Владимир Лукин, а также его заместители. Смирнов был арестован в апреле этого года.

Источники РБК еще до отставки Старовойта с поста министра транспорта говорили, что рано или поздно эта история ударит и по нему, ведь строительство защитных сооружений началось при нем. По их словам, все зависело лишь от того, что скажут уже арестованные по делу. «Свидетелем он точно пойдет. Потому что он либо не видел, что у него происходит, либо покрывал происходящее», — говорит федеральный чиновник. Источник, близкий к администрации президента, добавляет, что вопросы к Старовойту у правоохранительных органов действительно есть.

На отставку Старовойта, оставившего в Курской области своего преемника, повлияли дела о коррупции при строительстве оборонительных сооружений на границе, считает политолог Евгений Минченко. «После коррупционных дел в Курской области я давал прогноз, что это скорее всего может затронуть и Романа Старовойта, как бывшего губернатора этой области, оставившего своего преемника. Когда Андрея Никитина назначили на позицию замминистра транспорта, я высказал версию о том, что скорее всего его готовят в качестве преемника Романа Старовойта», — отметил политолог.

Основная версия причин отставки Старовойта — последствия расследований в Курской области, согласен политолог Дмитрий Еловский. «Даже если Старовойт не был замешан в коррупционных делах, ситуация бросает тень и на него. У общества есть незаданный вопрос: если там была коррупция, то какова ответственность бывшего губернатора? Так что отставка в итоге — вполне логичное решение», — делает он вывод. Говоря о том, почему этого не произошло раньше, Еловский уточняет, что это «стиль нашей политической системы: не делать резких движений, убеждаться, рассматривать все варианты, чтобы снизить риск ошибки».

Почему коллапс в аэропортах мог стать триггером отставки

Один из источников РБК, близких к администрации президента, добавляет, что на отставку мог повлиять коллапс в аэропортах, произошедший в минувшие выходные из-за атаки дронов. Старовойт недостаточно активно работал по ситуации, говорит он: это могло стать триггером отставки. Впрочем, два других источника РБК, близких к администрации президента, сомневаются в этой версии. «А что он мог сделать? Сам взять зенитку и сбивать дроны?» — сказал один собеседник РБК. «Все-таки Старовойт был на позиции министра чуть больше года. За такое время редко кому удается что-то кардинально поменять в курируемой отрасли. И учитывая нашу скорость принятия кадровых решений в связи с качеством работы, я в этом сомневаюсь», — добавил другой.

Песков не стал отвечать на уточняющий вопрос РБК, о том, что эксперты связывают перестановку с коллапсом в аэропортах и строительством защитных сооружений в Курской области: «Мне нечего добавить к тому, что я сказал. Еще раз повторяю: в письменном указе формулировки об утрате доверия не было».

Политолог Еловский также обратил внимание на другие проблемы отрасли - рост кредиторской задолженности в отрасли, проблемы с безопасностью в морских портах и тд. «И хотя во многом это не его вина и не последствия его управления, но получается, что ему не удается справиться с проблемой», — заключил политолог.

Собеседники РБК в разных отраслях, связанных с транспортом, говорят, что смена министра для многих стала неожиданностью: два источника отмечают, что график совещаний Старовойта был расписан «на много недель вперед». Один из источников предположил, что к середине лета сложилось несколько факторов, приведших к отставке министра, в том числе, атаки дронов на российские аэропорты, которые привели к массовым задержкам рейсов.

Источник в судоходной отрасли говорит, что экс-министр в приоритетном порядке занимался автодорожным хозяйством, что логично, учитывая его опыт работы в Росавтодоре. При этом Старовойт проявлял интерес к судоходной отрасли — собирал просьбы судоходных компаний к правительству о мерах господдержки, выступал в поддержку отрасли на правительственных совещаниях.

Другой источник допустил, что Старовойт изначально был временной фигурой на позиции министра. По его словам, за год работы он не успел запомниться ни успехами, ни ошибками.

Какое будущее ждет Старовойта

Очевидно, что после отставки Старовойт становится более уязвимой персоной, и это кадровое решение открывает новый этап расследования по поводу оборонительных сооружений, полагает политолог Ростислав Туровский. «Становится особенно важным, какое число влиятельных персон и регионов оно затронет, ведь дело уже не сводится к одной Курской области. И, конечно, включатся ли политические ограничители, если маховик этого процесса будет затрагивать влиятельных людей», — добавляет он.

Судьба Старовойта в большей степени сейчас связана не с доказательствами, а с тем, насколько сильна элитная группа, к которой он принадлежит, и насколько она готова его защищать, подытожил Минченко.

Отставка Старовойта как следствие коррупционных скандалов в Курской области может быть связана с желанием «не переводить стрелки» на пограничников и военных, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Военные эксперты исходят из того, что оборонительные сооружения имели там смысл, когда есть военные, а поскольку военных там не было, эти претензии не всегда выглядят достаточно мотивированно», — объясняет он.

Почему преемником Старовойта стал Андрей Никитин

Исполняющим обязанности министра транспорта президент Владимир Путин назначил замминистра Андрея Никитина. До этого он в министерстве курировал цифровую трансформацию и деятельность «по информатизации и автоматизации транспортного комплекса России». Никитин пришел в министерство в феврале 2025 года, после неожиданной отставки с поста губернатора Новгородской области, которую занимал с 2017 года.

Должность министра источники РБК предрекали Никитину уже с момента назначения в Минтранс. По их словам, Никитин был на хорошем счету у Владимира Путина. При этом, по оценке источников и экспертов, переход на позицию заместителя министра с губернаторской нельзя было однозначно рассматривать как повышение. Они придерживались версии, что Никитин перешел в Минтранс именно с перспективой занять место Старовойта, чьи позиции пошатнулись в связи с происходящим в Курской области.

По их словам, поработать в позиции замминистра — это хорошая возможность разобраться в работе ведомства перед тем, как возглавить его. Еще будучи губернатором, Никитин достаточно хорошо погрузился в тему беспилотной авиации, добавляли собеседники РБК.

Никитин очень активно занимался темой беспилотников, это могло быть аргументом при его назначении, считает Евгений Минченко. Он также уточняет, что здесь скорее важен внутриэлитный бэкграунд.

«Никитин не транспортник, но в качестве опытного менеджера может справиться с новым объемом задач», — полагает Ростислав Туровский.

Никитин как «нетранспортник» за время на посту замминистра, видимо, входил в курс дела, предполагает Михаил Виноградов. «Его назначение замминистра транспорта выглядело дауншифтингом, так редко бывает с губернаторами, которые на хорошем счету. Его повышение до министра позволяет серьезно не переделывать контроль финансовых потоков в сфере, сохранить преемственность, но в то же время принять меры», — утверждает он.