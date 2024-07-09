 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Что НАТО может пообещать Украине на саммите в Вашингтоне

Киев хотел бы приглашения в альянс, но скорее ему предложат «мост к членству»
В Вашингтоне начинается 75-й саммит НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина рассчитывала, что на саммите в Вашингтоне ее пригласят в НАТО. Но руководство альянса подчеркивает, что до тех пор, пока она не одержит победу над Россией, речи о вступлении быть не может. Подробнее — в материале РБК
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

9 июля в Вашингтоне начинается трехдневный 75-й саммит НАТО. Как сказано на сайте альянса, 32 страны-союзника встретятся, чтобы «принять ключевые решения, как дальше защищать миллиард своих граждан в самый опасный период со времен холодной войны». На повестке дня — три большие темы.

  • Сдерживание и оборона. Точкой отсчета здесь считается присоединение Россией Крыма в 2014 году, именно с этого момента НАТО «провело самое масштабное укрепление своей коллективной обороны».
  • Поддержка Украины. «Все союзники согласны, что Украина станет членом НАТО, что двери блока остаются открытыми» и что именно Украине и союзникам решать, станет ли она членом альянса.
  • Партнерства. Альянс намерен укреплять военное сотрудничество в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщил 5 июля на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома, июльский саммит «пошлет отчетливый сигнал [президенту России Владимиру] Путину о том, что, если он думает, что сможет продержаться дольше, чем коалиция стран, которые поддерживают Украину, он глубоко ошибается». «Мы также собираемся послать важный сигнал остальному миру, в том числе через наше партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку мы вместе выступаем за демократические ценности», — сказал представитель Белого дома.

Расписание саммита

9 июля — президент США Джо Байден и его супруга Джилл примут глав государств и проведут торжественное мероприятие к 75-й годовщине НАТО.

10 июля — на встрече лидеров Байден поприветствует нового члена альянса — Швецию; на вечер запланирован ужин глав государств в Белом доме.

11 июля — встреча с партнерами из Евросоюза и Индо-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония); днем пройдет заседание Совета НАТО — Украина, в котором примут участие союзники и партнеры, которые подписали с Киевом двусторонние соглашения о гарантиях безопасности.

Во время саммита также запланированы двусторонние встречи — в том числе переговоры Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Какое место на этом саммите займет Украина

«Украина приближается к НАТО», — сказал накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (это его последний саммит в этом качестве, осенью бразды правления принимает голландец Марк Рютте). Киев настаивал, чтобы члены альянса обозначили для страны сроки вступления в альянс. Владимир Зеленский рассчитывал, что это произойдет на саммите в Вильнюсе в 2023 году, однако такого не случилось, и украинское руководство заявило, что стремится получить приглашение летом 2024 года.

Столтенберг заявил, что победа республики в конфликте — «абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы Украина стала членом альянса». «Без этого, конечно, вопрос о членстве не будет обсуждаться», — сказал он в июне. Вместо приглашения в НАТО и США говорят о «мосте к членству в НАТО» (a bridge to NATO membership). По словам Столтенберга, этот «мост» подразумевает новый существенный пакет помощи — финансовой и военной, о котором объявят на саммите, расширение числа двусторонних соглашений с Украиной о гарантиях безопасности, дальнейшую проработку совместимости украинских вооруженных сил с силами НАТО, обучение военных, координацию логистики.

США и Япония заключили с Украиной договоры о гарантиях безопасности
Политика
Владимир Зеленский и Джо Байден

Сейчас Киев уже не так категорично требует приглашения. «Мы ожидаем, что комплекс решений, которые будут приняты на саммите, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО. На этом пока остановлюсь», — заявил 7 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Представитель Белого дома, говоря в преддверии саммита о ПВО, анонсировал «ряд исторических и далеко идущих поставок», о которых объявят на встрече, он не уточнил, идет ли речь о зенитных ракетных комплексах Patriot, которые в последнее время запрашивает Киев.

НАТО по-прежнему не оказывает Украине централизованной поддержки в поставках вооружений — все оружие члены альянса передают в двустороннем порядке. Однако альянс предоставляет нелетальные материалы — топливо, пайки, медикаменты, бронежилеты и оборудование для борьбы с дронами и минами. Как отмечает The Associated Press, «НАТО помогает Вооруженным силам Украины перейти от военной доктрины советской эпохи к современной и, таким образом, укрепить ее институты обороны и безопасности».

На саммите в Вашингтоне НАТО примет новый план, который будет координировать поставку Украине оборудования и обучение ее военных. С этой целью альянс создает новое командование, которое будет базироваться в Висбадене (Германия). В него войдут около 700 военных из 32 стран НАТО. По информации CNN, министерства обороны альянса оформляют это в соглашение. По словам собеседника телеканала, в НАТО решили сделать это на случай, если 47-м президентом США станет Дональд Трамп, который в свой первый срок очень скептически относился к поддержке Украины. В результате часть ответственности за помощь Киеву ляжет на Европу, поскольку неясно, насколько США будут привержены его поддержке после выборов. По словам Столтенберга, европейское командование также «минимизирует риски разрывов и задержек в поставках», как это было в начале года, когда конгресс США отказывался согласовать бюджет с пакетом помощи.

Как саммит связан с президентскими выборами

Союзники США по НАТО обеспокоены перспективами и состоянием Джо Байдена — связано это прежде всего с его провальным выступлением на теледебатах с Трампом, после которых демократы стали призывать Байдена отказаться от участия в президентской кампании.

Байден призвал недовольных бросить ему вызов и выдвинуться в президенты
Политика
Джо Байден

«Иностранные чиновники в основном поддерживают переизбрание Байдена и опасаются, что возвращение Дональда Трампа к власти нанесет ущерб НАТО и военным усилиям на Украине, — говорится в опубликованной 6 июля статье Politico, авторы которой пообщались с двумя десятками собеседников в альянсе. — Но на недавнее выступление Байдена на дебатах они отреагировали с тревогой и страхом, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву». На форуме НАТО, отмечает издание, Байден должен убедить своих коллег, что способен продолжить борьбу за Белый дом и быть эффективным лидером еще четыре года. «Не нужно быть гением, чтобы увидеть, что президент стар, — приводит Politico слова одного из европейских чиновников НАТО. — Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года».

Столтенберг в интервью CBS, когда его спросили, беспокоит ли состояние Байдена членов альянса и как он воспринимает заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, что мировые лидеры не доверяют американскому президенту, отказался комментировать эту тему, поскольку это сделало бы НАТО частью внутренних дискуссий в США. «Я встречался с президентом Байденом в Овальном кабинете пару недель назад. И это была хорошая и продуктивная встреча, на которой мы подготовили все важные решения, которые мы здесь примем, — об обороне, о поддержке Украины, в конечном счете, о перераспределении бремени, чем сейчас активно занимаются европейские союзники, тратя рекордные суммы на оборону, а также о Китае и необходимости нам работать вместе», — заверил генсекретарь альянса. «Конечно, все эти решения были бы невозможны без сильного руководства США», — добавил он.

Каким может быть новое правительство Франции после победы левых
Политика
Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

Проблемы с лидерством есть и в европейских странах. После июньских выборов в Европарламент, на которых правые партии, в частности, оппоненты президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, набрали вес, Европа оказалась разделена и ослаблена. Le Monde обращает внимание на то, что из-за второго тура выборов в Национальное собрание Франции Макрон приедет в Вашингтон на день позже и не будет присутствовать на открытии саммита. «Олаф Шольц после поражения Социалистической партии на европейских выборах также находится не в лучшей форме. Голосование усилило пророссийские или изоляционистские группы на большей части континента», — отмечает газета.

«Ожидалось, что саммит, который должен состояться на этой неделе в городе, где альянс коллективной обороны был основан в 1949 году, станет празднованием стойкости НАТО. Сейчас же, по словам европейского чиновника, ситуация выглядит мрачно», — отмечает The Associated Press.

Однако когда представителя Белого дома спросили, как ослабление позиций европейских лидеров и состояние Байдена скажутся на саммите, он не согласился с самой постановкой вопроса. По его оценке, «в альянсе есть множество лидеров, которые чрезвычайно популярны и очень сильны, которые работают на альянс, на Украину, на нашу трансатлантическую оборонно-промышленную базу». «Думаю, альянс сейчас находится в отличной форме», — резюмировал чиновник.

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Вашингтон саммит НАТО Украина гонка вооружений
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Марк Рютте фото

Марк Рютте

премьер-министр Нидерландов, будущий генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Reuters узнал о планах НАТО создать до 50 спецбригад для защиты от России
Политика
Politico узнала о плане НАТО по поддержке Киева при возвращении Трампа
Политика
Euractiv сообщил о неготовности заявления НАТО о членстве Киева в альянсе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
Шеф-повар ресторана Savva решил судиться за товарный знак с Макаревичем Вино, 08:30
Кабмин одобрил льготы для детей сотрудников ФСИН при поступлении в вузы Общество, 08:27
Число госпитализированных с отравлением школьников из Тувы выросло до 31 Общество, 08:20
В аэропортах Волгограда и Астрахани ввели ограничения после атак дронов Политика, 08:14
Искусственный страх: чем нейросети пугают сотрудников РБК и Millennium, 08:10
В Волгограде заявили, что при пожаре на нефтебазе никто не пострадал Политика, 08:02
От 20% и выше: по каким ставкам сейчас реально взять ипотеку Недвижимость, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
В ВШЭ оценили, сколько зарабатывают россияне через онлайн-платформы Экономика, 08:00
Экс-чиновник сравнил НАТО с «актером второго плана» из-за гибридных угроз Политика, 07:49
Гладков сообщил о разрушениях в Шебекинском округе после атак дронов ВСУ Политика, 07:37
Что НАТО может пообещать Украине на саммите в Вашингтоне Политика, 07:34
Трамп заявил об ужасном периоде для США из-за Байдена Политика, 07:27
Минобороны сообщило о 38 сбитых дронах над российскими регионами Политика, 07:25