Что НАТО может пообещать Украине на саммите в Вашингтоне Киев хотел бы приглашения в альянс, но скорее ему предложат «мост к членству»

Украина рассчитывала, что на саммите в Вашингтоне ее пригласят в НАТО. Но руководство альянса подчеркивает, что до тех пор, пока она не одержит победу над Россией, речи о вступлении быть не может. Подробнее — в материале РБК

Фото: Kacper Pempel / Reuters

9 июля в Вашингтоне начинается трехдневный 75-й саммит НАТО. Как сказано на сайте альянса, 32 страны-союзника встретятся, чтобы «принять ключевые решения, как дальше защищать миллиард своих граждан в самый опасный период со времен холодной войны». На повестке дня — три большие темы.

Сдерживание и оборона. Точкой отсчета здесь считается присоединение Россией Крыма в 2014 году, именно с этого момента НАТО «провело самое масштабное укрепление своей коллективной обороны».

Поддержка Украины. «Все союзники согласны, что Украина станет членом НАТО, что двери блока остаются открытыми» и что именно Украине и союзникам решать, станет ли она членом альянса.

Партнерства. Альянс намерен укреплять военное сотрудничество в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщил 5 июля на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома, июльский саммит «пошлет отчетливый сигнал [президенту России Владимиру] Путину о том, что, если он думает, что сможет продержаться дольше, чем коалиция стран, которые поддерживают Украину, он глубоко ошибается». «Мы также собираемся послать важный сигнал остальному миру, в том числе через наше партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку мы вместе выступаем за демократические ценности», — сказал представитель Белого дома.

Расписание саммита 9 июля — президент США Джо Байден и его супруга Джилл примут глав государств и проведут торжественное мероприятие к 75-й годовщине НАТО. 10 июля — на встрече лидеров Байден поприветствует нового члена альянса — Швецию; на вечер запланирован ужин глав государств в Белом доме. 11 июля — встреча с партнерами из Евросоюза и Индо-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония); днем пройдет заседание Совета НАТО — Украина, в котором примут участие союзники и партнеры, которые подписали с Киевом двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. Во время саммита также запланированы двусторонние встречи — в том числе переговоры Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Какое место на этом саммите займет Украина

«Украина приближается к НАТО», — сказал накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (это его последний саммит в этом качестве, осенью бразды правления принимает голландец Марк Рютте). Киев настаивал, чтобы члены альянса обозначили для страны сроки вступления в альянс. Владимир Зеленский рассчитывал, что это произойдет на саммите в Вильнюсе в 2023 году, однако такого не случилось, и украинское руководство заявило, что стремится получить приглашение летом 2024 года.

Столтенберг заявил, что победа республики в конфликте — «абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы Украина стала членом альянса». «Без этого, конечно, вопрос о членстве не будет обсуждаться», — сказал он в июне. Вместо приглашения в НАТО и США говорят о «мосте к членству в НАТО» (a bridge to NATO membership). По словам Столтенберга, этот «мост» подразумевает новый существенный пакет помощи — финансовой и военной, о котором объявят на саммите, расширение числа двусторонних соглашений с Украиной о гарантиях безопасности, дальнейшую проработку совместимости украинских вооруженных сил с силами НАТО, обучение военных, координацию логистики.

Сейчас Киев уже не так категорично требует приглашения. «Мы ожидаем, что комплекс решений, которые будут приняты на саммите, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО. На этом пока остановлюсь», — заявил 7 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Представитель Белого дома, говоря в преддверии саммита о ПВО, анонсировал «ряд исторических и далеко идущих поставок», о которых объявят на встрече, он не уточнил, идет ли речь о зенитных ракетных комплексах Patriot, которые в последнее время запрашивает Киев.

НАТО по-прежнему не оказывает Украине централизованной поддержки в поставках вооружений — все оружие члены альянса передают в двустороннем порядке. Однако альянс предоставляет нелетальные материалы — топливо, пайки, медикаменты, бронежилеты и оборудование для борьбы с дронами и минами. Как отмечает The Associated Press, «НАТО помогает Вооруженным силам Украины перейти от военной доктрины советской эпохи к современной и, таким образом, укрепить ее институты обороны и безопасности».

На саммите в Вашингтоне НАТО примет новый план, который будет координировать поставку Украине оборудования и обучение ее военных. С этой целью альянс создает новое командование, которое будет базироваться в Висбадене (Германия). В него войдут около 700 военных из 32 стран НАТО. По информации CNN, министерства обороны альянса оформляют это в соглашение. По словам собеседника телеканала, в НАТО решили сделать это на случай, если 47-м президентом США станет Дональд Трамп, который в свой первый срок очень скептически относился к поддержке Украины. В результате часть ответственности за помощь Киеву ляжет на Европу, поскольку неясно, насколько США будут привержены его поддержке после выборов. По словам Столтенберга, европейское командование также «минимизирует риски разрывов и задержек в поставках», как это было в начале года, когда конгресс США отказывался согласовать бюджет с пакетом помощи.

Как саммит связан с президентскими выборами

Союзники США по НАТО обеспокоены перспективами и состоянием Джо Байдена — связано это прежде всего с его провальным выступлением на теледебатах с Трампом, после которых демократы стали призывать Байдена отказаться от участия в президентской кампании.

«Иностранные чиновники в основном поддерживают переизбрание Байдена и опасаются, что возвращение Дональда Трампа к власти нанесет ущерб НАТО и военным усилиям на Украине, — говорится в опубликованной 6 июля статье Politico, авторы которой пообщались с двумя десятками собеседников в альянсе. — Но на недавнее выступление Байдена на дебатах они отреагировали с тревогой и страхом, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву». На форуме НАТО, отмечает издание, Байден должен убедить своих коллег, что способен продолжить борьбу за Белый дом и быть эффективным лидером еще четыре года. «Не нужно быть гением, чтобы увидеть, что президент стар, — приводит Politico слова одного из европейских чиновников НАТО. — Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года».

Столтенберг в интервью CBS, когда его спросили, беспокоит ли состояние Байдена членов альянса и как он воспринимает заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, что мировые лидеры не доверяют американскому президенту, отказался комментировать эту тему, поскольку это сделало бы НАТО частью внутренних дискуссий в США. «Я встречался с президентом Байденом в Овальном кабинете пару недель назад. И это была хорошая и продуктивная встреча, на которой мы подготовили все важные решения, которые мы здесь примем, — об обороне, о поддержке Украины, в конечном счете, о перераспределении бремени, чем сейчас активно занимаются европейские союзники, тратя рекордные суммы на оборону, а также о Китае и необходимости нам работать вместе», — заверил генсекретарь альянса. «Конечно, все эти решения были бы невозможны без сильного руководства США», — добавил он.

Проблемы с лидерством есть и в европейских странах. После июньских выборов в Европарламент, на которых правые партии, в частности, оппоненты президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, набрали вес, Европа оказалась разделена и ослаблена. Le Monde обращает внимание на то, что из-за второго тура выборов в Национальное собрание Франции Макрон приедет в Вашингтон на день позже и не будет присутствовать на открытии саммита. «Олаф Шольц после поражения Социалистической партии на европейских выборах также находится не в лучшей форме. Голосование усилило пророссийские или изоляционистские группы на большей части континента», — отмечает газета.

«Ожидалось, что саммит, который должен состояться на этой неделе в городе, где альянс коллективной обороны был основан в 1949 году, станет празднованием стойкости НАТО. Сейчас же, по словам европейского чиновника, ситуация выглядит мрачно», — отмечает The Associated Press.

Однако когда представителя Белого дома спросили, как ослабление позиций европейских лидеров и состояние Байдена скажутся на саммите, он не согласился с самой постановкой вопроса. По его оценке, «в альянсе есть множество лидеров, которые чрезвычайно популярны и очень сильны, которые работают на альянс, на Украину, на нашу трансатлантическую оборонно-промышленную базу». «Думаю, альянс сейчас находится в отличной форме», — резюмировал чиновник.