Байден призвал недовольных бросить ему вызов и выдвинуться в президенты

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Президент США Джо Байден призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на первых дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента на партийном съезде в августе. Политик также заявил в интервью MSNBC, что крайне расстроен стремлением «элит» вынудить его прекратить кампанию.

«Если кто-то из этих людей не считает, что я должен баллотироваться, выступайте против меня. Продолжайте. Выдвигайте свою кандидатуру на пост президента — бросьте мне вызов на съезде», — заявил Байден. Действующий глава государства поделился, что его выводят из себя разговоры о его возможном снятии с выборов после неудачи на дебатах, и заявил, что «не собирается никуда уходить».

Ранее Байден также направил письмо конгрессменам-демократам, в котором сообщил, что не станет сниматься свою кандидатуру, несмотря на публичные призывы некоторых из них. Одной из главных причин решения не выходить из предвыборной гонки Байден назвал результаты прошедших праймериз, на которых сторонники демократов проголосовали в поддержку действующего президента. Кроме того, по убеждению президента США, лишь только он из всей партии способен одержать победу над Дональдом Трампом.

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