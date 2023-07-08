Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины

О назначении Зеленский объявил во Львове, куда приехал вместе с пятью командирами «Азова». В Москве заявили, что их возвращение из Турции до окончания военных действий нарушает договоренности

Владимир Зеленский (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, который приехал во Львов вместе с командирами «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России), объявил о назначении нового главы Нацгвардии страны — им стал Александр Пивненко, сообщает Суспiльне. На сайте главы государства соответствующего указа пока нет.

Ранее исполняющим обязанности Нацгвардии был генерал-лейтенант Юрий Лебедь. После начала военных действий Зеленский сменил несколько высших должностных лиц страны и провел перестановки в силовых ведомствах, в частности, были уволены заместители главы Нацгвардии Ярослав Сподар и Руслан Дзюба.

Пивненко до назначения был командиром 3-й бригады оперативного назначения НГУ, которая принимала участие в боях за Бахмут (Артемовск, российская сторона в конце мая сообщила о взятии города под контроль). Он — выпускник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. В марте Зеленский присвоил Пивненко звание Героя Украины.

Зеленский вечером 8 июля вернулся из поездки в Турцию, в ходе которой он встречался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вместе с ним на родину вернулись пять командиров «Азова» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, оказавшиеся в Турции после обмена пленными между Москвой и Киевом осенью 2022 года. Тогда Россия получила 50 человек, Украина — 215. Обмен произошел при посредничестве Анкары, по условиям соглашения, о котором рассказывал Эрдоган, командиры «Азова» должны были остаться в его стране до окончания военных действий.

В Кремле заявили, что Москву не уведомили о решении вернуть их на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал его с трудностями при проведении украинского контрнаступления и обвинил Анкару и Киев в нарушении договоренностей.

«Азов» принимал участие в боевых действиях в 2014 году, а также после ввода российских войск на Украину в феврале 2022-го. В том числе они участвовали в боях за Мариуполь, которые продолжались до середины мая прошлого года. После взятия города под контроль Минобороны России опубликовало видео с выводом украинских военных, которые укрывались на заводе «Азовсталь». Часть пленных бойцов «Азова» были обменяны на украинского политика Виктора Медведчука и российских военных. В начале этого года «Азов» стал бригадой Нацгвардии Украины. Прокопенко во Львове заявил, что командиры намерены вернуться в зону боевых действий.