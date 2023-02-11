Зеленский уволил заместителя командующего нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардии Руслана Дзюбу, следует из опубликованного на сайте украинского лидера указа.

В документе не уточняется, по какой причине генерал-майор Дзюба был снят с должности. В 2008 году военный получил орден Богдана Хмельницкого III степени — он используется для награждения украинцев за особые заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. С 2005 года Дзюба был начальником финансово-экономического управления Главного управления внутренних войск МВД, с 2014 — возглавлял финансово-экономическое управление Нацгвардии. В этом ведомстве Дзюба отвечал за тыл и был начальником логистики.

О новом назначении Дзюбы не сообщается.

11 февраля Зеленский провел несколько совещаний с представителями оборонного сектора и правоохранительных органов по теме усиления государственных институтов страны и их защиты, заявил президент в своем телеграм-канале. «Это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры», — уточнил Зеленский.

Другими указами украинский лидер ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны главу СБУ Василия Малюка и главу Нацполиции Игоря Клименко, которые до этого несколько месяцев пробыли в статусе «исполняющих обязанности».