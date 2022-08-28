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Зеленский уволил замначальника Нацгвардии

Ярослав Сподар
Ярослав Сподар (Фото: ngu.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя начальника Нацгвардии Ярослава Сподара. Документ опубликован на сайте президента.

Сподар занимал должность замглавы Нацгвардии с мая 2014 года, курировал работу с личным составом. Находится в звании генерал-лейтенанта. До Нацгвардии работал в МВД, где руководил управлением воспитательной работы, а также отделом комплектования офицерского состава Академии внутренних войск МВД.

Ранее в этот день Зеленский провел секретное совещание с руководителями силовых структур Украины об «оперативной обстановке на фронте» и других вопросах безопасности страны.

Зеленский провел секретное совещание с силовиками о ситуации на фронте
Политика
Владимир Зеленский

После начала российской спецоперации Зеленский уже сменил несколько высших должностных лиц страны, в том числе экс-генпрокурора Ирину Венедиктову и экс-главу СБУ Ивана Баканова. Также президент Украины объявил о кадровой ревизии в СБУ и уволил нескольких начальников региональных управлений ведомства. До этого Зеленский говорил, что в стране проходит инспекция деятельности силовиков, «потому что 24-го числа (февраля, первый день российской военной операции. — РБК) некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того чтобы защищать свой народ».

Кроме этого, украинское издание Telegraf со ссылкой на источники в середине августа сообщило, что глава государства планирует освободить от должности главнокомандующего вооруженными силами страны генерал-майора Валерия Залужного. По данным издания, вместо Залужного ВСУ может возглавить командующий сухопутными войсками вооруженных сил Александр Сирский.

Теги
Владимир Зеленский отставка увольнение Нацгвардия Украины Военная операция на Украине
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