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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Книжный в Петербурге сообщил о визите полиции из-за лекции Стрелкова

Полиция Петербурга предостерегла книжный от проведения вечера Стрелкова о мятеже Пригожина
В книжном «Листва» в Петербурге должна пройти встреча с Игорем Стрелковым, посвященная событиям 23–24 июня. Полиция предостерегла от ее проведения, указав, что встреча не была согласована. Книжный заявил, что этого не требуется
Фото: listva_books / Telegram
Фото: listva_books / Telegram

Полиция предостерегла от проведения встречи с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым в книжном магазине «Листва» в Санкт-Петербурге, посвященной событиям 23–24 июня. Об этом книжный сообщил в своем телеграм-канале.

«Прямо сейчас полиция в «Листве» и заставляет подписать нас предостережение «о недопустимости действий, создающих условиях для совершения преступлений» (20.2.2 КоАП), ссылаясь на то, что мероприятие не согласовано в установленном законом порядке», — говорится в публикации.

В «Листве» отметили, что мероприятие является непубличным и рассчитано на аудиторию менее 50 человек, потому его не нужно согласовывать. В «Листве» заявили РБК, что никаких бумаг не подписывали и мероприятие пройдет «в обычном режиме».

Стрелков поделился публикацией книжного и написал: «А какую «преступную деятельность», интересно, мне собираются инкриминировать? Может быть, осуждение мятежа [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина? Или призывы к победе над «уважаемыми киевскими партнерами»? <...> Без комментариев. Комментарии намерен дать публично».

РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стрелков в конце января заявлял, что основателя ЧВК не нужно допускать в публичное поле с его «бэкграундом уголовника и прислуги». Он также выразил мнение, что ЧВК «Вагнер» нужно найти «гораздо более эффективное применение», чем в лобовых атаках. В ответ Пригожин пригласил его на фронт в ЛНР, чтобы «проверить правильность его позиции», использовать боевой опыт. Он пообещал зачислить его в одно из штурмовых подразделений на руководящую должность.

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Стрелков заявил, что готов рассмотреть предложение Пригожина, «если оно будет сделано в нормальном виде» и устроит его. Он напомнил о трех неудачных попытках попасть на фронт в зону СВО. Бизнесмен попросил его «в дальнейшем не беспокоить», если Стрелков испугался и «дает заднюю».

В ночь на 24 июня Пригожин объявил «марш справедливости» после того, как обвинил российское военное руководство в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер». Вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились в Москву.

В Минобороны отвергли обвинения бизнесмена и назвали их провокацией. Против Пригожина завели дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин назвал его действия предательством.

Вечером 24 июня, после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, Пригожин объявил, что колонны ЧВК разворачиваются и вернутся в тыловые лагеря. В Кремле заверили, что дело против Пригожина закроют, вагнеровцев преследовать не будут, а сам бизнесмен может уехать в Белоруссию. Позже ФСБ сообщила о прекращении дела в отношении основателя ЧВК.

Бойцам ЧВК Путин предложил три варианта действий: последовать за Пригожиным, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны или другим силовым ведомством.

27 июня Лукашенко рассказал, что Пригожин приехал в Белоруссию, однако 6 июля, по его словам, бизнесмен находился в Петербурге.

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Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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