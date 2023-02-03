На сайте книжного магазина появилась маркировка Пушкина как иноагента

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Сайт книжного магазина «Лабиринт» маркировал писателей Александра Пушкина, Льва Толстого и Самуила Маршака как иностранных агентов. На это обратили внимание телеграм-каналы «Осторожно, новости».

В карточках писателей на сайте появилась информация о том, что они признаны иностранными агентами на территории России. Такая же надпись появилась на карточках современного российского писателя Захара Прилепина, а также иностранных авторов Джулии Дональдсон и Уильяма Паундстоун. Через некоторое время маркировки исчезли.

На сайте «Лабиринта» позже объяснили произошедшее программным сбоем. «3 февраля 2023 года вследствие программного сбоя на сайте интернет-магазина Лабиринт.ру появилась не соответствующая действительности информация о том, что некоторые авторы, не включенные в Реестр иностранных агентов Министерства юстиции России, являются иноагентами», — говорится в сообщении.

Книжный магазин также извинился перед покупателями и пообещали устранить ошибки и не допускать их появления.