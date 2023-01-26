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Стрелков ответил на предложение Пригожина поехать на фронт

Стрелков: готов рассмотреть приглашение Пригожина поехать на фронт, если оно меня устроит
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков допустил, что может поехать на фронт по приглашению основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Он «готов рассмотреть это предложение — не согласиться, а рассмотреть — если оно будет сделано в нормальном виде и если оно меня устроит», сказал Стрелков в разговоре с РБК.

»Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — заявил Стрелков в разговоре с РБК.

Материал дополняется

Авторы
Любовь Порываева Любовь Порываева
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