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Стрелков ответил на предложение Пригожина поехать на фронт
Стрелков: готов рассмотреть приглашение Пригожина поехать на фронт, если оно меня устроит
Игорь Стрелков
Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков допустил, что может поехать на фронт по приглашению основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Он «готов рассмотреть это предложение — не согласиться, а рассмотреть — если оно будет сделано в нормальном виде и если оно меня устроит», сказал Стрелков в разговоре с РБК.
»Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — заявил Стрелков в разговоре с РБК.
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