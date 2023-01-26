Пригожин попросил Стрелкова не беспокоить ЧВК, если он «дал заднюю»

Основатель ЧВК «Вагнер» предложил экс-министру обороны ДНР принять участие в боевых действиях, на что Стрелков ответил, что рассмотрит предложения «в нормальном виде». После этого Пригожин назначил «ответственного» за Стрелкова

Игорь Стрелков (Фото: strelkovii / Telegram)

Все бойцы ЧВК «Вагнер» узнают о наборе либо из рекламы, либо по сарафанному радио, никого не приглашают лично, подчеркнули в пресс-службе основателя компании Евгения Пригожина в ответ на слова экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Тот ранее заявил, что может поехать на фронт по приглашению Пригожина, если такое предложение будет сделано «в нормальном виде» и устроит его.

Пригожин указал, что для Стрелкова было сделано исключение. «Тот начинает капризничать и хочет моей личной встречи с ним», — приводит пресс-служба его слова.

«Игорь Иванович, хорошо, приезжайте, Трошев Андрей Николаевич — ответственный с сегодняшнего дня за вас. Я ему абсолютно доверяю. Он готов найти время, для того чтобы вас встретить. Номер телефона Трошева я найду как передать вам лично. Если вам требуется какая-то бумажка, мы вам ее пришлем», — продолжил Пригожин. Андрей Трошев — полковник в отставке, участник афганской и второй чеченской войны и операции в Сирии.

В случае же если Стрелков испугался и «дает заднюю», Пригожин попросил его «в дальнейшем не беспокоить».

26 января пресс-служба бизнесмена опубликовала приглашение Стрелкову на фронт от Пригожина. «Я, как старший начальник ЧВК «Вагнер», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», — сказал он, добавив, что не сможет предложить Стрелкову высокую должность: для этого тот сначала должен «показать свои возможности».

Стрелков в разговоре с РБК на это ответил, что имеет «крайне негативный опыт» публичных переговоров через СМИ. «Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников — подчеркиваю, профессиональных военных, — с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения», — сказал он.