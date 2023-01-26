Пригожин позвал Стрелкова на фронт

Игорь Стрелков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на фронт в ЛНР, чтобы использовать его боевой опыт. Слова Пригожина опубликовала его пресс-служба в телеграм.

«Я, как старший начальник ЧВК «Вагнер», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», — сказал Пригожин.

Он добавил, что не сможет предложить ему высокую должность, поскольку для этого «необходимо показать свои возможности».

Гиркин ранее заявил НСН, что Пригожина не нужно допускать в публичное поле. «Я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера», — сказал он. Стрелков также выразил мнение, что ЧВК «Вагнер» — это «отличная штурмовая пехота», которой нужно найти «гораздо более эффективное применение», чем в лобовых атаках.

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