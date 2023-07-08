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NYT сообщила об опасности поставляемых Украине кассетных боеприпасов

NYT: вероятность отказа поставляемых Украине кассетных боеприпасов превышает 14%
США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов накануне. По словам Байдена — это временная мера, пока не будет достаточно обычных снарядов. NYT узнала, что подготовленные для передачи снаряды с высокой долей не разорвутся
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Белый дом накануне объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов, доля неразорвавшихся элементов в которых не превышает 2,35%. Однако, по данным The New York Times (NYT), вероятность отказа в подготовленных для передачи Киеву кассетных боеприпасах может превышать 14%.

Как пишет NYT, на брифинге для журналистов 7 июля заместитель министра обороны США Колин Кал заявил, что снаряды, подготавливаемые для передаче Украине, были испытаны пять раз в период с 1998 по 2020 год, однако их название засекречено. Срок проведения испытаний соответствует боеприпасам M864, а сами они аналогичны тем, которые американская армия использовала при вторжении в Ирак в начале 1990-х, отмечает издание.

По данным NYT, наряды M864, также как и иракский вариант, являются боеприпасами 155-миллиметрового калибра и включают в себя 72 небольших снаряда. Коэффициент неразорвавшихся снарядов в таких боеприпасах Пентагон ранее охарактеризовал как «неприемлемо высокий», а их производство было прекращено еще в 1996 году.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

Полковник армии США в отставке, бывший сапер Эл Восбург пояснил газете, что как только стрельба такими боеприпасами на Украине прекратится, то местное население потребуется предупреждать о рисках взаимодействия с неразорвавшимися боеприпасами, которые могут быть разбросаны на площади до 20 миль (32,19 км). «Необходимо будет приложить большие усилия, чтобы разминировать их, потому что их также нельзя перемещать», — добавил Восбург.

О передаче кассетных боеприпасов Украине 7 июля объявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Вашингтон признает существование рисков для мирного населения при использовании таких снарядов, поэтому США откладывали решение об их передаче. Как подчеркнули в Белом доме, Украина предоставила американской стороне гарантии того, что это вооружение будет использоваться с осторожностью.

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Байден позднее заявил CNN, что решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов было «трудным» для него», но так как у Украины сейчас заканчиваются другие снаряды, кассетные будут поступать во время «переходного периода», пока не будет достаточно снарядов калибра 155-мм. По его словам, украинские военные нуждаются в этих снарядах для идущего контрнаступления.

Россия решение Вашингтона раскритиковала. Посол в США Анатолий Антонов заявил, что подобные действия США приближают «человечество к новой мировой войне» и являются «жестом отчаяния», поскольку они не хотят признать «провал ВСУ» в ходе наступательных действий. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что США решили передать Украине кассетные боеприпасы несмотря на то, что еще полтора года назад называли их применение военным преступлением.

NYT сообщила об опасности поставляемых Украине кассетных боеприпасов
NYT сообщила об опасности поставляемых Украине кассетных боеприпасов

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кассетные боеприпасы США Военная операция на Украине поставки оружия
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