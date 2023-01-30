Песков исключил изменение «хода событий» из-за поставок оружия Киеву

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Украина требует все новые вооружения, а Запад поощряет эти требования, но такими средствами не удастся добиться изменения ситуации, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина требует все новые и новые вооружения. Запад поощряет требования. <...> Ситуация тупиковая, потому что еще раз повторю: это приводит к существенной эскалации. Но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит», — сказал Песков, комментируя призыв замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника передать Киеву подводную лодку из Германии.

Мельник 29 января заявил, что у немецкой армии есть шесть подводных лодок HDW класса 212A, одну из которых Германия могла бы отправить Украине для борьбы с Россией в Черном море.

Канцлер Олаф Шольц в тот же день в ответ на вопрос о возможной передаче истребителей Киеву призвал не заниматься «повышением ставок» в вопросе поставок вооружений. Мельник в ответ сказал, что Украина тоже не желает «повышения ставок» и хочет, чтобы союзники сформировали «генеральный план, как победить Россию с помощью четко скоординированных поставок современного оружия».

Российские власти критикуют поставки оружия на Украину и считают, что такие действия затягивают конфликт.