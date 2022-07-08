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Премьер Японии назвал тяжелым состояние Абэ

Абэ оказывается экстренная помощь, сообщил Кисида. Утром 8 июля на бывшего премьера было совершено покушение. После ухода с поста он остается одним из самых влиятельных политиков в Японии
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Eugene Hoshiko / AP)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что состояние бывшего главы правительства Синдзо Абэ после покушения является тяжелым. Кисида отвечал на вопрос журналистов, трансляцию вел телеканал Asahi.

«Мне известно, что сейчас состояние тяжелое. Ему оказывается экстренная помощь», — сказал Кисида. Он выразил надежду на то, что экс-премьер сможет выжить.

Премьер добавил, что пока неизвестны все детали произошедшего. Нападение он назвал подлым, варварским и непростительным.

Фото:Kyodo / Reuters Фото:Kyodo / Reuters Фото:Kyodo / Reuters Фото:Kyodo / Reuters Фото:Kyodo / Reuters

В Японии сообщили о возможной остановке сердца Абэ после выстрела в спину
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Покушение на Абэ было совершено утром 8 июля. Когда бывший премьер выступал с речью в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента в городе Нара, в него выстрелили. Нападавшим оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, который раньше служил в Морских силах самообороны Японии, сообщил Nihon TV. Мужчину задержали.

Абэ госпитализирован. По информации Nikkei, у экс-премьера зафиксировали остановку сердца.

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Абэ был премьер-министром Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Несмотря на уход с поста, он остается одним из самых влиятельных политиков в стране: с ноября 2021 года Абэ возглавляет крупнейшую фракцию в правящей Либерально-демократической партии.

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Андрей Гатинский, Виктория Полякова Виктория Полякова
Синдзо Абэ покушение Япония
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