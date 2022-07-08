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«Считал долгом заключить мирный договор с Россией». Чем запомнился Абэ

Чем запомнился умерший после покушения экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Убитый бывший премьер Синдзо Абэ — обладатель нескольких политических рекордов. Он был самым молодым премьером, а потом и рекордсменом по времени на этой должности. Установил он рекорды и в отношениях с Россией
Синдзо Абэ
Синдзо Абэ (Фото: Annegret Hilse / Global Look Press)

Моложе и дольше всех

Впервые Синдзо Абэ занял пост главы правительства 26 сентября 2006 года, став самым молодым премьер-министром в истории Японии после Второй мировой войны. Он родился 21 сентября 1954 года в известной семье политиков. Его отец — Синтаро Абэ — в 1982–1986 годах был министром иностранных дел, а его дед по материнской линии — Нобусукэ Киси — в 1957–1960 годах был премьер-министром. Однако первый срок премьерства не задался. Всего через год Абэ ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем (обострение язвенной болезни). Из политики и Либерально-демократической партии, в которую он вступил в 1980-х, он не ушел и в 2012 году после победы партии на выборах вновь стал премьер-министром.

С 2012 года он сформировал пять кабинетов министров, но 16 сентября 2020 года во второй раз ушел в отставку, снова из-за обострения язвенного колита. Учитывая первый срок, Абэ возглавлял правительство рекордные для Японии 3196 дней. Секрет политической живучести Абэ, по оценке профессора МГИМО Дмитрия Стрельцова, заключался в «колоссальной политической гибкости, умении маневрировать, адаптироваться к создавшейся ситуации и в таланте публичного политика, обладающего личной харизмой».

Убийство в Наре

Синдзо Абэ был убит в первой половине дня 8 июля в древнем городе Нара (бывшей столицей страны в IX веке) во время уличного выступления. Политик участвовал в предвыборном мероприятии Либерально-демократической партии, проводимом в преддверии выборов в верхнюю палату парламента. Выборы должны пройти 10 июля. Состоятся ли они в срок, правительство Японии еще не решило.

После выстрелов он был доставлен в больницу, где и скончался. Как утверждают медики, Абэ получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение).

Убийца Абэ задержан — это 41-летний житель Нары. По данным Nihon TV и NHK, в начале 2000-х годов Тэцуя Ямагами служил в Морских силах самообороны Японии. По словам задержанного, он хотел убить Абэ, поскольку был недоволен политиком. При этом, по данным Kyodo, позже полиция процитировала задержанного: «Это не недовольство политическими убеждениями бывшего премьер-министра Абэ».

До начала политической деятельности Абэ окончил юридический факультет университета Сэйкэй в Токио, в 1978–1979 годах учился в Высшей школе государственной политики при Университете Южной Калифорнии, по возвращении в Японию три года проработал в сталелитейной компании Kobe Steel. В 1982 году поступил на государственную службу, став помощником министра иностранных дел (министром в это время был его отец). Потом перешел на работу в аппарат Либерально-демократической партии, в 1993 году впервые был избран депутатом, после чего переизбирался еще девять раз, в том числе на последних выборах в 2021 году.

За время работы журналисты и коллеги характеризовали Абэ «ястребом», ревизионистом, националистом и консерватором, однако, по оценке журнала The Diplomat, нужно разделять его личные взгляды, которые были консервативны, и политику, в которой, особенно после возращения на должность премьера, он был в основном реалистом. В качестве подтверждения его националистических взглядов часто приводились факты посещения им храма Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма и в котором поминают погибших в войнах японских солдат, в том числе и тех, кто был признан военными преступниками по итогам Второй мировой войны. Абэ посещал храм, будучи премьер-министром, что вызывало протесты других стран Азии, а уйдя с поста премьера — делал это чаще. В этом году Абэ посетил храм снова.

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В начале своего второго срока Абэ выступил с речью «Япония вернулась», в которой заявил, что его страна никогда не будет «страной второго эшелона». «Япония не является и никогда не будет страной второго эшелона. Это основное сообщение, ради которого я здесь. И я повторяю это, говоря: я вернулся, и Япония тоже вернется», — заявил премьер. Согласно видению Абэ, Япония должна была оставаться страной, диктующей правила торговли, инвестиций, труда и так далее в Индо-Тихоокеанском регионе. Также Япония должна была быть гарантом открытости морских пространств в регионе, а также должна была более тесно сотрудничать с США, Южной Кореей, Австралией и другими демократиями региона. Основными угрозами стабильности в регионе Абэ на протяжении своего правления считал Китай, Северную Корею, международный терроризм.

Для того чтобы страна стала более самостоятельной и сильной, считал Абэ, нужно изменить послевоенную Конституцию, согласно девятой статьи которой Япония отказывается от права на войну и не имеет вооруженных сил (в стране есть Силы самообороны, полномочия которых до 2000-х годов были крайне ограничены). За время правления добиться этого Абэ не удалось. В 2014 году он смог добиться принятия законов, изменивших трактовку девятой статьи. В частности, было закреплено право на «коллективную самооборону», снят запрет на применение оружия в ходе миротворческих операций за рубежом. Добиваться изменения Конституции он продолжил, уже уйдя из правительства в парламент. Весной этого года нижняя палата парламента, где у ЛДПЯ большинство, приняла законопроект об общенациональном референдуме, однако окончательно он еще не был принят. Когда мог бы пройти сам референдум, пока не говорилось. При Абэ впервые был учрежден Совет национальной безопасности для централизации принятия решений и принята стратегия национальной безопасности, в которой был заявлен курс на «активный пацифизм».

Для того, чтобы развивать отношения с демократиями региона, Абэ сначала нужно было наладить с ними отношения. Прежде всего с Южной Кореей. В 2015 году Токио и Сеул заключили соглашение, которое, как указывает эксперт «Валдая» Анна Киреева, должно было решить самый болезненный в двухсторонних отношениях исторический вопрос так называемых «женщин для утешения». Но это соглашение было свернуто пришедшим на смену в Республике Корея президентом Мун Чжэ Ином. В 2018 году Верховный суд Южной Кореи постановил, что Япония должна выплатить индивидуальные компенсаций бывшим работникам, работавшим принудительно на Японию во время Второй мировой войны, что спровоцировало очередной виток дипломатического и экономического противостояния между странами.

В развитии связей с Австралией, Индией и США Абэ преуспел больше. Агентство AP напоминает, что при нем в 2007 году был формализован формат Quad (четырехсторонний диалог по безопасности), который на десять лет был забыт его инициаторами, а потом возрожден снова и теперь критикуется Китаем как «азиатской НАТО».

В экономике в 2012 году Абэ провозгласил новый комплексный курс, которые почти сразу получил его имя — Абэномика. Конкретные меры политики включали таргетирование инфляции на уровне 2% в год, контроль чрезмерного повышения курса иены, установление отрицательных процентных ставок, количественное смягчение, расширение государственных инвестиций. Степень успешности этого курса оценивался по-разному, преемник Абэ на посту главы Ёсихидэ Суга его продолжал, а нынешний премьер Фумио Кисида заявил о смене политики. «Абэномика эффективно формировала инфляционные ожидания на рынке и снижала реальную процентную ставку. Однако экономическая политика бессмысленна, если она не меняет реальную экономику. Нельзя не прийти к выводу, что политика преодоления дефляции никогда не была реалистичной и закончилась неудачей», — подвел итоги политики портал Nippon.

Беспрецедентное сближение с Россией

Одним из главных приоритетов внешней политики Абэ стало намерение решить с Россией вопрос мирного договора, который СССР и Япония не смогли заключить по итогам Второй мировой войны. Со стороны японского премьера в ход шел весь арсенал — визиты в Россию, встречи на форумах (всего Абэ с Путиным провели 26 встреч), участие в Петербургском и Восточном экономических форумах в России, телефонные звонки, подарки, обращение на «ты» и цветистые цитаты в речах, отказ от серьезных санкций после присоединения Крыма и высылок дипломатов после отравления Сергея Скрипаля, активизация экономического сотрудничества. Однако желаемого для Японии результата его усилия не дали. И хотя за годы переговоров японские СМИ не раз сообщали, что Токио может согласиться на получение только двух островов Курильской гряды, Москва на это не пошла, а в 2020 году в российской Конституции был закреплен запрет на отчуждение любых территорий, что заморозило все переговоры по теме.

«Вовсе не жалею. Я всегда исходил из того, что мы должны уменьшить угрозу нашей стране на севере и укрепить наши силы на юго-западе. Я считал своим долгом заключить мирный договор с Россией и вести с ней переговоры, чтобы решить проблему четырех северных островов», — так Абэ в интервью изданию The Economist в конце мая ответил на вопрос, не сожалеет ли он о потраченных усилиях. По его мнению, «россияне в подавляющем большинстве выступают против возвращения северных территорий Японии». «Я считал, что Путин был подходящим человеком для этой работы. И я полагал, что он понимает преимущества заключения мирного договора с Японией в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал Абэ. «Но, к сожалению, даже у Путина нет абсолютной власти, и даже он не может решать все в одиночку. Я полагаю, что он заколебался перед лицом сильной оппозиции. Почти все в России, кроме него самого, были против мирного договора и против продолжения переговоров по решению территориального вопроса. Возможно, что его позиция также оказалась связанной с тогдашним падением его рейтинга одобрения», — заключил Абэ.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — отметил Путин в телеграмме с соболезнования, направленной жене и матери убитого (детей у него не было).

Что говорил Абэ о мирном договоре с Россией:

  • «Президент Путин и я подтвердили понимание того, что ситуация, когда спустя 67 лет после окончания войны между Японией и Россией не заключен мирный договор, является ненормальной. С учетом этого мы договорились, что будем давать указания каждый своему Министерству иностранных дел об ускорении переговоров по составлению взаимоприемлемого решения» (переговоры в Москве, апрель 2013 года).
  • «Самое главное для японо-российских отношений — заключение мирного договора» — так сказал президент Путин во время своего визита в Японию. Мы на этот раз пришли к новой решимости, что именно нашими руками мы подпишем мирный договор». (переговоры во Владивостоке, во время Восточного экономического форума, сентябрь 2017 года)
  • «Вопрос мирного договора, неподписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в решении этой проблемы. Это и есть главнейшая задача нашего плана». (переговоры в Москве, июнь 2018 года)
  • «Третий год подряд я приезжаю во Владивосток, где сверкают лазурное море и небесная синева ослепительными лучами <...> Между Японией и Россией по истечении 70 лет существуют, к сожалению, еще нерешенные проблемы, но мы с президентом Путиным нашими руками хотим решить нерешенные проблемы». (Переговоры в рамках Восточного экономического форум, 2018 год)
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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Япония Синдзо Абе переговоры Россия
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