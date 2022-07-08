МИД назвал покушение на Абэ «актом терроризма, которому нет оправдания»

Обстановка на месте происшествия в городе Нара, Япония (Фото: Kyodo / Reuters)

Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — это акт терроризма, который нельзя оправдать, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Убеждены, что те, кто планировал и совершил это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», — сказала она.

Свои соболезнования в связи с покушением уже выразил глава МИДа Сергей Лавров. То же самое сделал посол России в Японии Михаил Галузин, который назвал покушение «варварским».

В политика выстрелили утром 8 июля в городе Нара, когда он выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял. NHK со ссылкой на полицию передавал, что Абэ был ранен в шею и в грудь. Напавший на экс-премьера 41-летний житель Нары Тэцуя Ямагами объяснил свой поступок недовольством политикой Абэ. По данным источников NHK и Nihon TV, в 2000-х годах мужчина служил в Морских силах самообороны Японии.



Японские СМИ со ссылкой на экстренные службы и представителей Либерально-демократической партии сообщили, что у политика могла случиться остановка сердца. Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что состояние экс-премьера оценивается как тяжелое. Агентство Kyodo со ссылкой на собеседника в экстренных службах писало, что политик не подает признаков жизни. В 17:46 (11:46 мск) по токийскому времени телеканал NHK сообщил, что Абэ скончался.

Абэ было 67 лет, он занимал должность премьера с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020-й и пробыл на этом посту дольше всех своих предшественников. В 2020 году он сообщил, что уходит в отставку из-за проблемам со здоровьем.

Дед Абэ по материнской линии был премьер-министром Японии, а отец — министром иностранных дел страны. Абэ начал политическую карьеру в качестве секретаря своего отца в 1982 году.