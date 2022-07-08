Kyodo сообщило, что Абэ не подает признаков жизни

Покушение на Абэ было совершено утром. В него выстрелили во время выступления

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Бывший премьер Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

Покушение на Абэ было совершено утром 8 июля. Когда бывший премьер выступал с речью в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента в городе Нара, в него выстрелили. По подозрению в покушении задержали местного жителя, бывшего военного Тэцуя Ямагами, сообщил Nihon TV.

Политика госпитализировали, действующий премьер Японии Фумио Кисида назвал его состояние тяжелым. По информации Nikkei, у экс-премьера зафиксировали остановку сердца.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах — дольше всех своих предшественников, а решение подать в отставку объяснил проблемами со здоровьем.

Тем не менее Абэ остался одним из самых влиятельных политиков в Японии: так, в ноябре он возглавил крупнейшую фракцию в правящей Либерально-демократической партии.