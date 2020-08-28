Премьер-министр Японии решил уйти в отставку
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщили NHK и источник Reuters.
По информации телеканала, о своем решении Абэ может объявить на пресс-конференции 28 августа.
На фоне этих сообщений ключевые индексы Токийской фондовой биржи упали на 2%: индекс Nikkei снизился до 22928 пунктов.
Последние две недели самочувствие Абэ широко обсуждалось в Японии. За это время 65-летний премьер-министр дважды посетил больницу. В первый раз Абэ, по его словам, прошел обследование и пробыл там 7,5 часа, второе посещение растянулось на 3,5 часа.