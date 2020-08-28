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Политика ,  
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Премьер-министр Японии решил уйти в отставку

Синдзо Абэ покинет свой пост из-за проблем со здоровьем. Он уже уходил в отставку в 2007 году — тогда причиной стал язвенный колит
Синдзо Абэ (в центре)
Синдзо Абэ (в центре) (Фото: Carl Court / Getty Images)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщили NHK и источник Reuters.

По информации телеканала, о своем решении Абэ может объявить на пресс-конференции 28 августа.

На фоне этих сообщений ключевые индексы Токийской фондовой биржи упали на 2%: индекс Nikkei снизился до 22928 пунктов.

Последние две недели самочувствие Абэ широко обсуждалось в Японии. За это время 65-летний премьер-министр дважды посетил больницу. В первый раз Абэ, по его словам, прошел обследование и пробыл там 7,5 часа, второе посещение растянулось на 3,5 часа.

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Абэ — самый молодой премьер-министр Японии за всю историю страны. Он занял свой пост в 2006 году в возрасте 52 лет. Абэ уже уходил в отставку в 2007 году, сославшись на состояние здоровья — обострение хронического язвенного колита. В декабре 2012 года он вновь стал премьер-министром Японии.

В августе уровень одобрения кабинета Абэ на фоне пандемии коронавируса приблизился к рекордно низкому уровню, сообщила Japan Times со ссылкой на опрос Jiji Press. 14 августа он составил 32,7%, что стало вторым минимальным значением с декабря 2012 года, с июля уровень одобрения снизился на 2,4%. Самый низкий показатель — 29,9% — был в июле 2017 года.

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Опрос показал, что 59,6% респондентов не поддерживают меры кабинета Абэ по борьбе с коронавирусом. Одобрили действия властей лишь 19,4%.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Синдзо Абэ, Япония
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