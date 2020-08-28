Премьер-министр Японии решил уйти в отставку

Синдзо Абэ покинет свой пост из-за проблем со здоровьем. Он уже уходил в отставку в 2007 году — тогда причиной стал язвенный колит

Синдзо Абэ (в центре) (Фото: Carl Court / Getty Images)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подаст в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщили NHK и источник Reuters.

По информации телеканала, о своем решении Абэ может объявить на пресс-конференции 28 августа.

На фоне этих сообщений ключевые индексы Токийской фондовой биржи упали на 2%: индекс Nikkei снизился до 22928 пунктов.

Последние две недели самочувствие Абэ широко обсуждалось в Японии. За это время 65-летний премьер-министр дважды посетил больницу. В первый раз Абэ, по его словам, прошел обследование и пробыл там 7,5 часа, второе посещение растянулось на 3,5 часа.