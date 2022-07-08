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Лавров выразил соболезнования после покушения на экс-премьера Японии Абэ

Синдзо Абэ (слева) и Сергей Лавров (в центре) в 2019 году
Синдзо Абэ (слева) и Сергей Лавров (в центре) в 2019 году (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания глав МИД G20, выразил соболезнования в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил ТАСС.

«Я не знаю, что стоит за этим покушением. Я узнал об этом в ходе заседания Группы Двадцати. Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим. Наверное, будет проведено расследование. Мне больше добавить нечего», — сказал министр.

Соболезнования от имени российской дипмиссии также выразил посол России в Японии Михаил Галузин, его заявление опубликовано в Twitter.

«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение», — написал дипломат.

Премьер Японии назвал тяжелым состояние Абэ
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Фумио Кисида

Покушение на бывшего премьера Японии утром 8 июля совершил, по данным телеканала Nihon TV,  бывший служащий Морских сил самообороны страны Тэцуя Ямагами. По информации местных СМИ и полиции, бывший военный несколько раз выстрелил в Абэ из пистолета, когда тот выступал с речью в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Задержанный заявил, что был недоволен политикой Абэ и им самим, и потому собирался его убить.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил данные СМИ, о том, что Абэ находится в крайне тяжелом состоянии. Данные о ранениях экс-премьера разнятся. Представитель Либерально-Демократической партии Японии, которую ранее возглавлял Абэ, говорил, что политику выстрелили в грудь. Nikkei писал, что выстрел произвели в спину из дробовика, однако полиция префектуры Нара уточнила, что стреляли из пистолета. По данным Nippon TV, Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего у него открылось подкожное кровотечение в левой груди. Экс-премьера доставили в больницу Университета префектуры Нара на вертолете.

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По данным пожарной службы, у Абэ останавливались сердце и легкие.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012 по 2020 год. Уходя с должности во второй раз, он говорил, что покидает ее из-за проблем со здоровьем.

Теги
Синдзо Абэ покушение на убийство соболезнования
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