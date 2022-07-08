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Зеленский заявил, что Украина не готова «отдать свою землю»

Зеленский исключил вариант мирного урегулирования конфликта с территориальными уступками. Ранее он называл возврат утраченных после 24 февраля территорий условием для возобновления переговоров с Москвой
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Киев не намерен уступать свои территории для дипломатического урегулирования конфликта, заявил в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России. Это наша земля. Мы все об этом говорим и намерены это доказать», — сказал он.

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Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Россия 24 февраля начала на Украине военную спецоперацию. Президент Владимир Путин назвал этот шаг вынужденным и объяснил «реальной угрозой» для России. Целями спецоперации он объявил «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства и защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Украина после начала спецоперации ввела военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Москвой.

После начала боевых действий российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров как очно, так и онлайн. Последняя очная встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. По ее итогам Киев направил Москве предложения по мирному урегулированию.

Москва позже направила ответный документ, но реакции Киева не получила. А в мае обе стороны сообщили, что переговоры приостановлены. По словам помощника президента и главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка обсуждения произошла по инициативе Киева. Переговоры прекратились после событий в Буче, которые российские власти считают провокацией. Президент Владимир Путин также подчеркивал, что Украина отошла от стамбульских договоренностей.

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Зеленский, говоря о возможном возобновлении переговоров, заявил, что Украина вернется за стол переговоров только после того, как вернет утраченные после 24 февраля территории. Он подчеркнул, что Киев «никогда не признает» автономию ДНР и ЛНР и считает, что Москва «отделила» эти территории. Россия надеется найти решение по вопросу о признании Киевом ДНР и ЛНР и российского суверенитета над Крымом, говорил 8 марта Мединский. Он заявил, что эти вопросы «имеют первостепенное значение для России».

По словам главы украинской делегации Давида Арахамии, в августе Киев может провести «контрнаступательные операции в некоторых местах» и вернуться к диалогу, но уже с позиции силы. Кремль это заявление раскритиковал, назвав «красноречивой демонстрацией переговоров по-украински». А министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что перейти к мирному урегулированию конфликта Украине не позволяет Запад, который «заставляет» ее «брать свои вооружения».

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