Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Президент Украины на встрече с американским коллегой в Париже заявил, что хочет сообщить «некоторые подробности» о боях в Харьковской области, которыми не пожелал делиться с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Париже заявил, что хочет сообщить «некоторые подробности с поля боя», которыми не пожелал делиться с журналистами, следует из расшифровки беседы двух лидеров на сайте Белого дома.

«И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас», — сказал Зеленский.

В версии беседы, опубликованной на сайте украинского лидера, говорится, что тот «отметил важность усиления защиты Харьковской области и ускорения поставок в рамках новых пакетов военной помощи от США» и что «подробно рассказал о ситуации на поле боя», пишет «Страна.ua». Зеленский также отметил, что «для эффективной защиты» Киев должен получить возможность наносить удары по военным целям на российской территории.

Байден, участвующий в праздновании 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, анонсировал новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $225 млн. В него, в частности, войдут ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Американский лидер извинился за задержку с поставками.

В мае Зеленский заявил о начале наступления России в Харьковской области. Позднее Генштаб украинской армии объявил об отводе войск с позиций близ деревни Лукьянцы и города Волчанска и переброске их «на более выгодные позиции». Минобороны России с начала наступления отчиталось о взятии более чем десятка населенных пунктов на этом направлении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не раз сообщал о сложной ситуации в Харьковской области. 5 июня генерал, в частности, говорил, что российские войска продолжают наступление на кураховском, покровском, купянском и харьковском направлениях, и указывал, что на фронте «в целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, значительного количества управляемых авиационных бомб».

Президент Владимир Путин связал наступление на этом направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода.