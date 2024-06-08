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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Зеленский сообщил Байдену детали с поля боя, которыми не захотел делиться со СМИ
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины на встрече с американским коллегой в Париже заявил, что хочет сообщить «некоторые подробности» о боях в Харьковской области, которыми не пожелал делиться с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Париже заявил, что хочет сообщить «некоторые подробности с поля боя», которыми не пожелал делиться с журналистами, следует из расшифровки беседы двух лидеров на сайте Белого дома.

«И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас», — сказал Зеленский.

В версии беседы, опубликованной на сайте украинского лидера, говорится, что тот «отметил важность усиления защиты Харьковской области и ускорения поставок в рамках новых пакетов военной помощи от США» и что «подробно рассказал о ситуации на поле боя», пишет «Страна.ua». Зеленский также отметил, что «для эффективной защиты» Киев должен получить возможность наносить удары по военным целям на российской территории.

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Байден, участвующий в праздновании 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, анонсировал новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $225 млн. В него, в частности, войдут ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Американский лидер извинился за задержку с поставками.

В мае Зеленский заявил о начале наступления России в Харьковской области. Позднее Генштаб украинской армии объявил об отводе войск с позиций близ деревни Лукьянцы и города Волчанска и переброске их «на более выгодные позиции». Минобороны России с начала наступления отчиталось о взятии более чем десятка населенных пунктов на этом направлении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не раз сообщал о сложной ситуации в Харьковской области. 5 июня генерал, в частности, говорил, что российские войска продолжают наступление на кураховском, покровском, купянском и харьковском направлениях, и указывал, что на фронте «в целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, значительного количества управляемых авиационных бомб».

Президент Владимир Путин связал наступление на этом направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Джо Байден Харьковская область
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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