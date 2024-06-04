 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США исключили территориальные ограничения для Украины в применении ПВО

Кирби: США никогда территориально не ограничивали Украину в применении ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
В мае США смягчили ограничения для ВСУ по применению переданного им оружия, разрешив контрбатарейную борьбу в районе Харьковской области. Кирби заявил, что территориальных ограничений для применения ПВО никогда не было
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Joshua Roberts / Getty Images)

Соединенные Штаты никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«По этому поводу возникла определенная неразбериха. Никогда не было ограничений на сбитие украинцами вражеских самолетов, даже если эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве», — сказал он (цитата по УНИАН).

Вместе с тем Кирби подчеркнул, что США не в состоянии в «ежедневном режиме» отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов по целям внутри России.

Forbes назвал первое оружие, которым Украина ударила с разрешения США
Политика
Фото:Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

После начала конфликта на Украине американские чиновники неоднократно заявляли о том, что передаваемое Киеву оружие может использоваться только по целям на территории Украины, то есть территориям, которые признают США в составе Украины (в том числе Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области). Это ограничение действовало в том числе на системы ПВО, такие как американские Patriot.

Однако в конце прошлого месяца, на фоне наступления российских войск в Харьковской области, США решили смягчить ограничение на применение своего оружия, разрешив вести «контрбатарейную борьбу» в приграничных районах Харьковской области. По данным Bild, еще до получения разрешения ВСУ минимум однажды применили Patriot против целей на территории России, что вызвало гневную реакцию США и Германии.

В России в феврале сообщали, что самолет Ил-76, на борту которого находились в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, был сбит при подлете к Белгороду именно из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Оценивая решение западных стран разрешить удары переданным ВСУ оружием по России, в Кремле отмечали, что подобные попытки уже были, и «это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЗРК Patriot ПВО Джон Кирби Белый дом США Военная операция на Украине
Материалы по теме
Италия объявила о поставке Украине системы ПВО
Политика
Bloomberg узнал, как Германия и Франция могут усилить ПВО Европы
Политика
Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
В Петербурге откроется 27-й международный экономический форум Экономика, 00:01
России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН Бизнес, 00:00
Немецкий владелец крупного российского коллектора решил его продать Финансы, 00:00
США исключили территориальные ограничения для Украины в применении ПВО Политика, 04 июн, 23:45
В Индии разбился истребитель. Видео Политика, 04 июн, 23:30
В московском парке гулявшего с внучками дедушку убили ножом в сердце Общество, 04 июн, 23:29
Умер сыгравший в сериале «Доктор Кто» актер Уильям Расселл Общество, 04 июн, 23:25
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Почему Россия и Казахстан перестанут считать талибов террористами Политика, 04 июн, 23:13
В Турции разбился военный самолет. Видео Политика, 04 июн, 23:02
Даванков напомнил Делимханову о «светской России» после спора о хиджабах Политика, 04 июн, 22:39
Лукашенко в Монголии пострелял из лука Политика, 04 июн, 22:37
В результате атаки дрона на автобус в Шебекино пострадали три женщины Политика, 04 июн, 22:33
Путин поручил не допустить скачков цен на сельхозпродукцию Общество, 04 июн, 22:22
Байден ввел запрет на убежище для нелегалов на границе с Мексикой Политика, 04 июн, 22:11