США исключили территориальные ограничения для Украины в применении ПВО
Соединенные Штаты никогда не ограничивали Украину в применении средств ПВО против российских самолетов вне пределов своего воздушного пространства, заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«По этому поводу возникла определенная неразбериха. Никогда не было ограничений на сбитие украинцами вражеских самолетов, даже если эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве», — сказал он (цитата по УНИАН).
Вместе с тем Кирби подчеркнул, что США не в состоянии в «ежедневном режиме» отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли уже они его для ударов по целям внутри России.
После начала конфликта на Украине американские чиновники неоднократно заявляли о том, что передаваемое Киеву оружие может использоваться только по целям на территории Украины, то есть территориям, которые признают США в составе Украины (в том числе Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области). Это ограничение действовало в том числе на системы ПВО, такие как американские Patriot.
Однако в конце прошлого месяца, на фоне наступления российских войск в Харьковской области, США решили смягчить ограничение на применение своего оружия, разрешив вести «контрбатарейную борьбу» в приграничных районах Харьковской области. По данным Bild, еще до получения разрешения ВСУ минимум однажды применили Patriot против целей на территории России, что вызвало гневную реакцию США и Германии.
В России в феврале сообщали, что самолет Ил-76, на борту которого находились в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, был сбит при подлете к Белгороду именно из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Оценивая решение западных стран разрешить удары переданным ВСУ оружием по России, в Кремле отмечали, что подобные попытки уже были, и «это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».
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