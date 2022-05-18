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Welt сообщила, что Кулеба «вышел из себя» в разговоре с министром ФРГ

Газета сообщила о сложном разговоре главы МИД Украины с главой Минобороны Германии по поставкам танков «Гепард». Кулеба потребовал честного ответа по этому вопросу. Ранее сообщалось об отсутствии у Германии боеприпасов к танкам
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «вышел из себя» во время обсуждения с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт поставок танков «Гепард», пишет Welt.

По информации издания, украинский министр в ходе своей поездки в Германию на прошлой неделе потребовал «честного» ответа по поводу танков и быстрого решения вопроса с боеприпасами для них.

В противном случае он предложил министру признать, что тема снята с обсуждения и что Берлин «сосредоточен на новом проекте». Источники издания в Киеве назвали разговор сложным, Кулеба упрекнул Ламбрехт в том, что она анонсировала поставки, зная, что боеприпасов нет.

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В украинских правительственных кругах изданию рассказали, что немецкий министр в ходе разговора лишь пообещала, что правительство продолжит искать боеприпасы для «Гепардов».

Берлин официально объявил о готовности поставить Киеву 50 «Гепардов» в конце апреля, информацию озвучила Ламбрехт на базе ВВС США в Рамштайне. 28 апреля поставки Киеву тяжелых вооружений одобрил бундестаг. Однако в начале мая Welt написала, что процесс поставки затянулся из-за отсутствия необходимых боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее на этой неделе пояснил, что танки нельзя просто забрать, они «должны быть готовы».

Зенитная самоходная установка «Гепард» (танк ПВО «Гепард») была разработана в 1963 году на базе основного немецкого танка «Леопард-1». В 1973-м машина была принята на вооружение и поступила в серийное производство.

«Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы 5,5 тыс. м. С обеих сторон башни также установлены блоки дымовых гранатометов. Всего было произведено около 570 ЗСУ данного типа.

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Ранее Германия неоднократно отказывалась поставлять оружие на Украину из-за того, что страна не поставляет оружие в зоны конфликта. Однако в ходе российской спецоперации позиция Берлина изменилась. Шольц отмечал, что Россия вынудила Германию отправить Киеву вооружения, поскольку под угрозу поставлен мир в Европе.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
военная техника танки Украина Дмитрий Кулеба Германия
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