Welt сообщила, что Кулеба «вышел из себя» в разговоре с министром ФРГ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «вышел из себя» во время обсуждения с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт поставок танков «Гепард», пишет Welt.
По информации издания, украинский министр в ходе своей поездки в Германию на прошлой неделе потребовал «честного» ответа по поводу танков и быстрого решения вопроса с боеприпасами для них.
В противном случае он предложил министру признать, что тема снята с обсуждения и что Берлин «сосредоточен на новом проекте». Источники издания в Киеве назвали разговор сложным, Кулеба упрекнул Ламбрехт в том, что она анонсировала поставки, зная, что боеприпасов нет.
В украинских правительственных кругах изданию рассказали, что немецкий министр в ходе разговора лишь пообещала, что правительство продолжит искать боеприпасы для «Гепардов».
Берлин официально объявил о готовности поставить Киеву 50 «Гепардов» в конце апреля, информацию озвучила Ламбрехт на базе ВВС США в Рамштайне. 28 апреля поставки Киеву тяжелых вооружений одобрил бундестаг. Однако в начале мая Welt написала, что процесс поставки затянулся из-за отсутствия необходимых боеприпасов. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее на этой неделе пояснил, что танки нельзя просто забрать, они «должны быть готовы».
Зенитная самоходная установка «Гепард» (танк ПВО «Гепард») была разработана в 1963 году на базе основного немецкого танка «Леопард-1». В 1973-м машина была принята на вооружение и поступила в серийное производство.
«Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы 5,5 тыс. м. С обеих сторон башни также установлены блоки дымовых гранатометов. Всего было произведено около 570 ЗСУ данного типа.
Ранее Германия неоднократно отказывалась поставлять оружие на Украину из-за того, что страна не поставляет оружие в зоны конфликта. Однако в ходе российской спецоперации позиция Берлина изменилась. Шольц отмечал, что Россия вынудила Германию отправить Киеву вооружения, поскольку под угрозу поставлен мир в Европе.