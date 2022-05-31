Шольц пообещал создать самую большую армию в Европе среди стран НАТО
У Германии скоро будет самая большая армия среди европейских стран — членов НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газетам редакции Neue Berliner, а также Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.
«У Германии скоро будет самая большая регулярная армия в Европе в рамках НАТО», — сказал Шольц, отметив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников (цитата по Der Spiegel).
Кроме того, канцлер ФРГ заявил о непонимании критики в адрес немецких властей, высказываемой как внутри, так и за пределами страны, по поводу отсутствия военной поддержки Украины. По его словам, Берлин передал Киеву вооружение и планирует поставить еще больше. «Эти заказы выполняются», — добавил Шольц, имея в виду поставки тяжелого вооружения, которые были согласованы.
По данным портала Global Firepower, который предоставляет аналитику по военным силам 142 стран, на начало февраля среди европейских стран — членов НАТО — по численности военных на активной службе лидировала Франция — 205 тыс. человек.
Глава немецкого правительства был «весьма удивлен» критикой со стороны Польши относительно того, что Берлин не сдержал обещания передать польской армии немецкие танки взамен Т-72, которые были отправлены на Украину. «Мы ведем переговоры со всеми нашими восточноевропейскими партнерами и хотим продвигать переговоры с Польшей так же серьезно, как с Чехией и Словакией», — заверил он.
Кроме того, Шольц указал, что всем союзникам Германии известно, «что у бундесвера не осталось больших запасов готовых к использованию транспортных средств, которые нужно только отправить». По его словам, это связано с тем, что вооруженные силы ФРГ были «структурно недофинансированы с 2010 года», что ограничило обороноспособность страны, однако теперь ситуация изменится с помощью «специальных средств».
21 мая Spiegel писал, что отношения между Германией и Польшей обострились из-за затянувшихся переговоров о военной помощи Украине: по данным издания, переговоры стран об обмене вооружений «застряли», так как Варшава просила заменить свои танки, поставленные Украине, новейшими немецкими Leopard, однако Берлин пока этого не сделал.
В отсутствии поставок тяжелых вооружений Берлин неоднократно обвинял и Киев. Так, украинский посол в Германии Андрей Мельник говорил, что у них складывается впечатление, что Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение.
В конце апреля нижняя палата немецкого парламента поддержала документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине. Однако Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники.